Ежедневный гороскоп: пятница 25 февраля 2022

Оповещение о Луне

24, 25 лунный день. Убывающая Луна

Сегодня после 11:45 сегодня нет ограничений на покупки или принятие важных решений. Луна в Козероге.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это любопытный день, потому что с одной стороны вы пытаетесь оставаться в тени. Тем не менее, по-другому вас заметили! На самом деле, личные подробности о вашей личной жизни кажутся общедоступными.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это популярное время для вас и вы стремитесь расширить свой мир посредством исследований и открытий. Если вы можете путешествовать — прекрасно. Если нет, вам все равно захочется увидеть новые места, познакомиться с новыми лицами и поделиться новыми идеями. Вас может привлекать кто-то, кто «не такой».

Близнецы (21 мая — 20 июня)

С Солнцем в полдень в вашей карте вы выглядите великолепно для других, особенно для боссов, родителей, учителей, VIP-персон и полиции. Это хорошо, потому что некоторые из вас могут иметь дело со спорами о наследстве, вопросах страхования или общей собственности, и хорошо, когда на вашей стороне есть влияние.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня, несмотря на то, что вы любопытны и энергичны, с вашей стороны будет разумно сотрудничать с другими. Проявляйте терпимость и снисходительность в общении с самыми близкими вам людьми. Не будьте требовательным. Плывите по течению.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это продуктивный день, потому что вы мотивированы на то, чтобы добиться цели — и вы это сделаете. Вы будете делать это, делегируя полномочия другим, а также закатывая рукава и берясь за все, что у вас на тарелке. Вам нравится веселиться. Но когда дело доходит до работы — вы неукротимый!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это игривый день для вас. Наслаждайтесь социальными мероприятиями, где это разрешено. Спортивные мероприятия, игровые занятия с детьми и мир развлечений придутся вам по вкусу сегодня. Романтика обязательно будет процветать. Почему бы не пофлиртовать с кем-нибудь?

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы много работали и делали все возможное, чтобы улучшить свое здоровье. Возможно, именно поэтому сегодня хороший день, чтобы натянуть поводья и укрыться дома, чтобы расслабиться в знакомой обстановке. Будьте терпеливы с членами семьи. Наслаждайтесь настройкой ваших хоромов.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это прекрасный день для общения в Интернете или лично. Наслаждайтесь общением с членами вашего «пузыря», если это возможно, потому что сегодня вы стремитесь общаться с другими. Вы хотите повеселиться. Вы хотите хорошо провести время и вы хотите поделиться этой положительной энергией, если можете.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня предпочтение отдается торговле и финансовым вопросам. Это сильный день для тех из вас, кто работает из дома, потому что вы можете увидеть способы увеличить свой доход. Вы также получите удовольствие от покупки красивых вещей для себя и близких.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня Луна находится в вашем знаке, что дает вам крошечное преимущество перед всеми другими знаками. Иными словами, хотя ваши чувства эмоционально обострены, тем не менее, ваша удача немного улучшилась! Попросите вселенную об одолжении!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Даже если вы находитесь в общительном настроении и хотите поделиться своими идеями или поддержать определенные взгляды отойдите сегодня на задний план, потому что чувствуете необходимость уйти от суеты всего, что вас окружает. Это пятница. Расслабляйтесь.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это прекрасный день для вас! Наслаждайтесь компанией друзей, если это разрешено. Вам также понравится взаимодействие с клубами и организациями. По сути, это своего рода день, когда друг может стать любовником. Вы также можете чувствовать соперничество с кем-то.

Если ваш день рождения сегодня

Режиссер Алексей Балабанов (1959-2013) и музыкант легендарной четвёрки Beatles Джордж Харрисон (1943-2001) родились в этот день. Вы умны и часто берете на себя ответственность за ситуацию. Тем не менее, вы мягкий, сострадательный и прощающий человек. Честность важна для вас в ваших отношениях. В этом году вы можете оказать важную услугу другим, возможно, членам семьи. Из-за этой ответственности важно заботиться о себе.