Ежедневный гороскоп. Пятница 25 декабря 2020

11, 12 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Телец ♉

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Тельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Отношения с начальством, родителями и авторитетными лицами сегодня будут немного другими. Что-то необычное удивит вас или застает врасплох. Что бы ни случилось, может быть связано с деньгами или чем-то, что принадлежит вам. У некоторых из вас возникнет умная идея для заработка. Вы могли слышать о новой вакансии?

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня Луна все еще в вашем знаке, что вызывает у вас эмоции. Вас ждут сюрпризы, связанные с путешествиями, зарубежными странами, издательским делом, СМИ, медициной и законом. Что бы ни случилось, сегодня ваш мир неожиданным образом расширится.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это беспокойный день для вас, потому что что-то происходящее за кулисами, особенно в отношении богатства или активов вашего партнера, может быть неожиданным. Возможно, вы хотите сделать заявление? Мы знаем, что с Венерой напротив вашего знака вы сегодня будете очаровательны!

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня близкие вам люди полны новых идей, что делает этот день необычным во многих отношениях. Может быть, у кого-то есть неожиданное предложение? Будьте любезны, если можете. Не просто «реагируйте» — ждите, пока вы действительно не сможете «ответить». (Есть разница.)

Лев (23 июля — 22 августа)

Новости, связанные с домашним животным, вашим здоровьем или работой, могут вас сегодня удивить. Возможно, произойдет что-то, что расширит ваш мир? Это может даже привести вас в новом направлении в вашем долгосрочном будущем. Отношения с детьми и романтическими партнерами будут теплыми и дружескими.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Родители должны знать, что это время для ваших детей, поэтому будьте особенно бдительны и внимательны. (Дети сегодня возбудимы и отвлекаются.) Социальные мероприятия непредсказуемы и склонны к отмене. Планы поездок тоже непредсказуемы. Тем не менее Венера поощряет теплые отношения с семьей и домом.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Что-то, связанное с родителями и вашей семьей, сегодня будет другим. Что-то может застать вас врасплох или член семьи может сказать что-то, что вас удивит. К счастью, с Венерой в вашем Доме Связи вы очаровательны и дипломатичны.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодняшний день полон перемен и движений! Разговоры с окружающими будут удивительными и неожиданными. Вы можете увидеть новые места, новые лица или столкнуться с новыми идеями. У вас есть большие шансы привлечь к себе деньги и подарки. Все витает в воздухе с чувством азарта!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Что-то, что связано с вашими активами, вашим имуществом и вашим денежным потоком, сегодня будет непредсказуемо. Убедитесь, что вы не потеряете деньги и не повредите что-то, что у вас есть из-за отвлечения внимания. Венера в вашем знаке сегодня привлечет удачу, плюс людям будет приятно с вами поговорить.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это сильный день для вас, потому что в вашем знаке Солнце и Меркурий. Однако Меркурий танцует с непредсказуемым Ураном, что заставляет вас чувствовать себя живым, возбужденным и спонтанным! Новые идеи и решения легко приходят в голову, с чем бы вы ни столкнулись.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодняшние тихие исследования могут раскрыть некоторые секреты, особенно в том, что вас удивит. Вы также можете быть удивлены чем-то неожиданным или ранее скрытым от вас. Не бойтесь, потому что Венера в вашем Доме дружбы будет способствовать гладким отношениям со всеми.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Друг может удивить вас сегодня, или вы можете встретить кого-то нового, отличающегося или необычного в чем-то? Вполне возможно, что обсуждение с кем-то или членом группы заставит вас задуматься об изменении ваших долгосрочных целей на будущее. Это стимулирующий день!

Если ваш день рождения сегодня

Лидер группы «Алиса» Константин Кинчев (1958), актер Игорь Лифанов (1965) и певица Александра Савельева (1983) солистка группы «Фабрика» отмечают сегодня день рождения. Вы приземленны, но вы также интуитивны. Вы миротворец и у вас крепкий костяк. В этом году вас ждут захватывающие перемены и возможности. Рассчитывайте на новые приключения! Если можете, исследуйте возможности путешествовать. Делайте все возможное, чтобы расширить свой мир через обучение. Добро пожаловать! Ваша личная свобода — ваша цель в этом году.