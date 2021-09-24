Ежедневный гороскоп: пятница 24 сентября 2021

18, 19 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Телец ♉

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Тельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Следите за своими деньгами и имуществом сегодня, потому что что-то неожиданное повлияет на них. Вы можете найти деньги, вы можете потерять деньги. Будьте активны и защитите то, что у вас есть, от потери, кражи или повреждения. Между тем будьте терпеливы с партнерами (особенно с бывшими партнерами, вернувшимися на сцену).

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня Луна находится в вашем знаке и выстроена в линию с непредсказуемым Ураном, что заставит вас чувствовать себя импульсивным и даже неустойчивым. Поэтому остерегайтесь резких рефлексов. Прежде чем что-то сказать или сделать, найдите время, чтобы сознательно подумать и успокоиться. (Для своего блага.)

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это беспокойный день для вас! Вдруг может произойти что-то неожиданное. Секрет может быть раскрыт. Сюрпризы могут происходить за кулисами. Это может даже относиться к старому пламени, которое вернется в вашу жизнь сейчас и в ближайшие несколько недель.

Рак (21 июня — 22 июля)

Друг вас сегодня удивит. Будьте готовы к этому. Или возможно, вы встретите кого-то нового, кто является настоящим персонажем — кем-то богемным, авангардным или необычным в некотором роде. Это может произойти через вашу семью, потому что сейчас так много всего происходит дома.

Лев (23 июля — 22 августа)

Будьте осторожны сегодня с начальниками, родителями, учителями и VIP-персонами (включая полицию), потому что внезапно может случиться что-то непредсказуемое. Они могут сделать или сказать что-то, что застает вас врасплох. Будьте к этому готовы. (Имея дело с авторитетными людьми — никогда не недооценивайте силу вежливости.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Планы поездок могут измениться сегодня. Или, может быть, вам внезапно придется отправиться в путешествие, когда вы этого не ожидали? Вы можете встретить кого-то необычного, возможно, из другой страны или другой культуры? Что-то неожиданное может расширить ваши знания о событиях.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Перепроверьте финансы и все, что связано с банковским делом, потому что что-то неожиданное может повлиять на эти области. Это включает финансовые договоренности о совместной собственности и наследстве. С Марсом и Солнцем в вашем знаке у вас не будет проблем с защитой своих интересов.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Оставайтесь на ногах сегодня, потому что кто-то из ваших близких удивит вас или бросит вам мяч. Это может быть внезапный спор? Возможно, они захотят новую аранжировку. Может, больше свободы в отношениях? Это может быть что угодно. Это может быть такая же мелочь, как встреча с кем-то необычным.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Ваш рабочий распорядок сегодня будет прерван, возможно, из-за нехватки персонала, проблем с компьютером, поломки оборудования или по какой-либо другой причине. Если можете, сделайте как можно больше, чтобы быть готовым к простоям или неожиданным задержкам.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Родители должны знать, что это день, в котором их дети могут легко попасть в аварию, а это значит, что им следует проявлять особую бдительность сегодня. Между тем, на вашем пути может появиться неожиданное приглашение. Если так, действуйте быстро, потому что это окно возможностей будет коротким.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Ваш домашний распорядок дня будет прерван, потому что небольшой прибор может сломаться или может произойти небольшая поломка. Возможно, кто-то неожиданно постучит в вашу дверь? Сделайте все возможное, чтобы сохранить мир и избежать внутренних ссор. Оставайтесь спокойным.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете, потому что этот день для вас слегка подвержен несчастным случаям. Очевидно, что несчастный случай не должен произойти, если вы внимательны. Тем временем ожидайте услышать неожиданные новости и познакомиться с новыми людьми. Может потребоваться неожиданная короткая поездка. Кто знает?

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Наталья Аринбасарова (1946), поэтесса Лариса Рубальская (1945) и актер Александр Баширов (1955) сегодня празднуют ваш день рождения. Вы спокойный, дружелюбный, щедрый человек. Вы восприимчивы и готовы к сотрудничеству. Вы также верны другим. Вы цените красивые вещи. Поскольку этот год более медленный, у вас есть возможность омолодиться. В этом году вы сконцентрируетесь на отношениях. Ищите людей, которые приносят вам пользу. Определите свои потребности и то, что приносит вам счастье.