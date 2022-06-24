Ежедневный гороскоп: пятница 24 июня 2022

Оповещение о Луне

24, 25 лунный день. Убывающая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Тельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Будьте благоразумны и уважайте свои деньги и свое богатство, потому что сегодня вы испытываете искушение делать покупки импульсивно. «Я должен иметь это!» Точно так же берегите свое имущество от потери, кражи или повреждения. Это непредсказуемый день для вашего богатства и ваших активов, поэтому вы можете найти деньги или потерять деньги.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодняшний день кажется полным электрической энергии и это чувствуется! Вот почему вы можете импульсивно что-то сделать или внезапно уйти в новом направлении, никому не сказав ни слова. Остерегайтесь делать что-то опрометчивое, потому что ваше настроение сегодня быстро изменится. Вы хотите, чтобы некоторые действия произошли!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это беспокойный день для вас. Это потому, что и Луна и Уран выстроены вместе, но они находятся в скрытой части вашей карты. Это может помешать вам полностью сконцентрироваться на чем-либо. Вы также можете быть бессознательно нетерпеливы по отношению к другим. Расслабьтесь и сохраняйте спокойствие.

Рак (21 июня — 22 июля)

Весьма вероятно, что сегодня друг или член группы скажет или сделает что-то, что вас удивит. Это может быть интригующим или раздражающим. Кроме того, сегодня вы можете встретить кого-то, кто является реальным интересным. Что-то или кто-то может даже заставить вас переосмыслить или изменить свои цели на будущее.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы будете недовольны, если кто-то попытается помешать вам сделать что-то сегодня, даже если ваши планы составлены в последнюю минуту. Вы не хотите, чтобы вам диктовали другие. У вас сильное стремление к свободе и вы определенно хотите иметь возможность заниматься своими делами.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Шанс путешествовать может упасть на колени сегодня. (Кто знает?) С другой стороны — планы поездок могут быть отменены, изменены или отложены. Точно так же вас может удивить что-то в средствах массовой информации или возможно, удивление связано с юридическими или медицинскими вопросами.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Дважды проверьте детали, связанные с наследством, вопросами страхования, общим имуществом, налогами и долгами, потому что что-то неожиданное может повлиять на что-то, связанное с этими областями для вас. Проверьте свои банковские реквизиты. Важно быть в курсе событий, потому что если вы откладываете, вы проигрываете.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Партнер или близкий друг сегодня могут бросить вам вызов. Или они могут сказать что-то, что шокирует вас. Или может быть, вы испытываете к ним нетерпение? Действуйте осторожно, потому что зачем делать что-то или говорить что-то, о чем вы потом пожалеете. Дважды подумайте, прежде чем действовать.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Для вас этот день может быть подвержен несчастным случаям, потому что вероятны несчастные случаи на работе. Это могут быть просто поломки оборудования. Между тем, нехватка персонала, перебои в подаче электроэнергии, задержки с доставкой и неожиданные сюрпризы повлияют на ваш день. Проверьте своего питомца.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Родители должны знать, что для их детей это предрасположенный к несчастным случаям день. Между тем, любой может обнаружить внезапное изменение социальных планов или внезапное изменение расписания, связанного со спортом. Будьте умны и остерегайтесь спортивных несчастных случаев.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня ваш домашний распорядок будет прерван. Мелкая бытовая техника может сломаться или может произойти незначительная поломка. Кто-то может постучать в вашу дверь. Это может быть что угодно. Будьте готовы к неожиданностям.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это неблагоприятный день для вашего знака — без вопросов. Мы могли бы говорить о физическом несчастном случае, однако это также может быть оплошностью — вы можете внезапно сказать что-то, о чем потом пожалеете. Примите дополнительные меры предосторожности, водите машину, гуляйте и бегайте трусцой. С другой стороны, блестящая идея может всех поразить.

Если ваш день рождения сегодня

Сегодня у футболиста Лионеля Месси (1987) и боксера Бориса Лагутина (1938) сегодня день рождения. Вы прирожденный лидер, который является независимым. Вы влияете на других. Вы отлично решаете проблемы и вы цените дом и семью. Этот год — последний год девятилетнего цикла, а это значит, что пора подводить итоги. Отпустите людей, места и вещи, которые больше не актуальны.