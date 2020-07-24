Ежедневный Гороскоп. Пятница 24 июля 2020

4, 5 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке. Дева ♍

Лунная тревога

Избегайте покупок или важных решений с 16:00 до 19:00 сегодня. После этого Луна движется из Девы в Весы.

Овен (21 марта-19 апреля)

До оповещения Луны в 4 вечера это эффективный, продуктивный день. Поднимите свои булочки, чтобы сделать как можно больше перед этим. Вы будете эффективны на работе или возможно дрессируйте питомца.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы будете продуктивно заниматься творческой деятельностью, особенно связанной с миром развлечений или чем-то, что связано с индустрией гостеприимства. Это также отличный день для достижения результатов, касающихся детей, обучения и занятий спортом.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Семейное обсуждение будет мощным, но эффективным сегодня. Скорее всего, это произойдет с родственницей, возможно с мамой. В этом обсуждении вы, или кто-то еще, захотите докопаться до сути и выяснить, что происходит и кто руководит шоу.

Рак (с 21 июня по 22 июля)

Сегодня вы будете использовать следственный подход к вещам, потому что у вас есть разум сыщика. В случае необходимости, вы будете убеждать других согласиться с вами, потому что вы убедительны и способны действовать точно.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы проницательны сегодня, поэтому вы можете увидеть новые способы зарабатывать деньги или зарабатывать деньги на том, что у вас уже есть. Вы будете убедительными в ваших финансовых переговорах.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы проницательны и обладаете способностью видеть, что лежит в основе вещей. Если люди говорят или ведут переговоры, вы увидите подтекст, что бы они ни говорили. Это дает вам преимущество. Это как если бы у вас было рентгеновское зрение.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Ваша способность что-то исследовать или искать ответы на старые вопросы сегодня превосходна. Вы не оставите камня на камне. Все, что вы изучите, будет чем-то, что вы можете использовать в своих интересах либо сейчас, либо в будущем.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Разговор с другом или членом группы будет продуктивным, потому что вы достигнете своих целей. (Важно помнить, какова ваша главная цель.) Ваши аргументы будут страстными и именно поэтому вы будете убедительными. Люди согласятся с вами. (У них нет выбора.)

Стрелец (22 ноября-21 декабря)

Взаимодействие с родителем, начальником, учителем или сотрудником полиции сегодня может быть интенсивным. Знайте, что вас заметили другие — вы заметны, а именно сегодня. Дело в том, что люди кажется, знают о вашей личной жизни. Мол, что с того? Вы должны иметь дело с этим.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Если вы участвуете в дискуссиях о политике, религии или национальных проблемах, вы будете убедительными. Тем не менее, вы не можете «выводить» людей из предвзятого положения, потому что предубежденные люди никогда не добивались этого, используя разум.

Водолей (20 января — 18 февраля)

У вас не будет проблем с защитой своих прав в отношении общего имущества, налогов, долгов или споров о страховании или наследовании, в значительной степени, потому что у вас есть сильные чувства по поводу этих вопросов сегодня. Вы должны защищать свои собственные интересы.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Поскольку Луна сегодня находится напротив вашего знака, вам придется идти более на уступки, имея дело с другими. Это не страшно. Это просто требует дипломатии, вежливости и сотрудничества, всех качеств, которыми вы обладаете в изобилии.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Ирина Мирошниченко разделяет ваш день рождения сегодня. Вы практичны и ответственны. Вы также часто являетесь миротворцем в семье. Хорошо выглядите! Это ваше время сбора урожая, что означает, что вы начинаете пожинать плоды тех усилий, которые вы предприняли в последнее десятилетие. Вы заслуживаете это время успеха! В результате вы можете пользоваться повышенным влиянием и лидерством во всех ваших отношениях.