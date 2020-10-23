Ежедневный гороскоп. Пятница 23 октября 2020

7, 8 лунный день. Первая четверть

Луна в знаке Козерог ♑

Предупреждение о Луне

После 8:30 утра сегодня нет ограничений на покупки или важные решения.

Овен (21 марта — 19 апреля)

В следующие четыре недели вы будете более внимательны ко всему. Это хороший знак для тех из вас, кому нужно провести исследования или заняться работой, требующей сосредоточенности, выносливости и большого количества энергии. Постарайтесь не сомневаться в себе.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Следующие четыре недели Солнце будет напротив вашего знака. (Это единственное время в году, когда это происходит.) Это означает, что вам нужно больше спать. Это также означает, что вы будете больше сосредоточены на партнерстве и близкой дружбе.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы будете стремиться лучше организоваться в следующие четыре недели. Внезапно вы хотите быть эффективными, действенными и продуктивными! Вы также хотите улучшить свое здоровье, потому что готовы начать новую жизнь!

Рак (21 июня — 22 июля)

Повезло вам! Следующие четыре недели будут более беззаботными и веселыми! Наслаждайтесь общественными мероприятиями, искусством, спортом и развлечениями с детьми. Романтика может расцвести, возможно, с кем-то из вашего прошлого?

Лев (23 июля — 22 августа)

В следующие четыре недели вы сосредоточитесь на доме, семье и личной жизни. Воспользуйтесь этим шансом укрыться дома. Возьмите все и сделайте мелкий ремонт, который вы собирались сделать. Ожидайте известий от родственников, о которых вы давно не слышали.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Темп ваших дней ускорится в следующие четыре недели, потому что внезапно у вас появятся дела, места, куда можно пойти и люди, которых стоит увидеть! Ваш график будет более загружен делами и встречами, а также будете больше читать, писать и учиться. Будете занятым!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Ожидайте, что в следующие четыре недели вы сосредоточитесь на деньгах, доходах, имуществе и активах больше, чем обычно. Вы также можете больше думать о своих жизненных ценностях. Другими словами, что действительно важно для вас? Задержка денег и поздняя проверка почты — это классика.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Следующие четыре недели Солнце находится в вашем знаке, давая вам шанс восстановить силы. (Это чудесная возможность!) Солнце привлечет к вам людей и удачные обстоятельства и это хорошо, потому что тем временем вам придется иметь дело с ретроградным Меркурием в вашем знаке.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Поскольку ваш личный год подходит к концу, следующие четыре недели — идеальное время для постановки целей перед началом нового года. Цели помогут облегчить принятие будущих решений, а также дадут вам понимание цели. Найдите время, чтобы сделать это.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы станете более популярными в следующие четыре недели. Вы почувствуете сильное желание обратиться к другим и наоборот, люди будут к вам привлечены. На картинке снова появились старые друзья из прошлого, а также старые контакты, которых вы давно не видели. Это хорошее время подумать о своем будущем.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Солнце будет на вершине вашего графика следующие четыре недели. (Это единственный раз в году, когда это происходит.) Когда это происходит, символически это означает, что вы попадаете в центр внимания! Начальство, родители и учителя будут восхищаться вами. Используйте это благоприятное время, чтобы делать то, что вы хотите.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Путешествия, приключения и возможность сделать что-то, что расширят ваш кругозор, будут привлекать вас в ближайшие четыре недели. Некоторые из вас будут изучать возможности издательского дела, средств массовой информации, юриспруденции и медицины. Вы также можете подумать о курсах и дальнейшем обучении, которые вы могли бы получить. Есть идеи?

Если ваш день рождения сегодня

Балерина Ульяна Лопаткина (1973) и лыжник Василий Рочев (1980) делятся сегодня вашим днем ​​рождения. Вы дружелюбны и социально осведомлены. Вы полны идей и довольно предприимчивы. Захватывающие новости! Вы вступаете в год новых начинаний! Это означает, что пришло время определить будущие цели, чтобы определить, чего вы хотите для себя в следующие несколько лет. Будьте активными и физически энергичными, добиваясь того, чего вы хотите. Просто сделайте это!