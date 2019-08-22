Ежедневный гороскоп, пятница 23 августа 2019

22, 23 лунный день. Третья четверть

Луна в знаке Телец ♉

Лунная тревога

Избегайте покупок и важных решений после 14:00 сегодня. Луна в Тельце.

Овен (21 марта-19 апреля)

До того, как сегодня появится оповещение о Луне, это хороший день для вас. Решайте финансовые вопросы. Колесо и дело. У вас может быть несколько успешных покупок. Вы можете произвести впечатление на боссов или других с финансовыми идеями. После Лунной тревоги — осторожно!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня Луна в вашем знаке большую часть этого дня. За это время вам повезет, и вы будете уверены в себе. Однако, как только Лунная тревога начнется, ваша производительность упадет, и жизнь станет слабее. Тем не менее, вы можете весело провести время с другими. «Давайте веселиться!»

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это напряженное и активное время для вас: короткие поездки, поручения, беседы с другими людьми, а также усиленное чтение, письмо и учеба. Сегодня исследования пойдут хорошо, особенно до начала оповещения о Луне. После этого вам придется больше полагаться на свое воображение.

Рак (21 июня-22 июля)

Наслаждайтесь общением с другими сегодня. Разговор с подругой может быть значительным, особенно если вы хотите поделиться с кем-то своими надеждами и мечтами на будущее. Позднее в тот же день, когда появится оповещение о Луне, вы будете еще больше веселиться с другими! (Но ограничьте расходы едой, топливом и развлечениями.)

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы высокий, то есть люди говорят о вас больше, чем обычно. На самом деле, они могут обсудить личные детали вашей личной жизни. (Это случается.) Как только Лунное Оповещение начинается, не вызывайтесь ни на что. С тех пор ограничивайте расходы едой, бензином и развлечениями.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Чувство эскапизма сегодня сильно, потому что вы хотите сменить обстановку. В идеале, путешествуйте, если можете. Сделайте что-то другое, чтобы встряхнуть свой распорядок. После того, как Лунная тревога начинается, наслаждайтесь беседой с людьми из разных слоев общества, чтобы узнать что-то новое.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вполне вероятно, что сегодня вы будете иметь дело с общим имуществом, вопросами страхования, наследства и тому подобными материалами. Однако, как только Лунная тревога начинается (см. Выше), не подписывайте важные документы. Не принимайте важных решений. Ограничьте расходы на еду, газ и развлечения.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Поскольку Луна сегодня находится напротив вашего знака, вы должны быть более любезны и сотрудничать с другими. Это не имеет большого значения. Через две недели, когда Луна в вашем знаке, они должны быть с вами!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

По сути, это продуктивный, трудолюбивый день для вас. Вы хотите, чтобы все было сделано и у вас все получится. Однако, как только Лунная тревога начнется, ваша эффективность снизится, когда вы столкнетесь с нехваткой, задержками и нерешительностью со стороны, как других, так и вас самих. Не принимайте это близко к сердцу.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это творческий, веселый день! Если вы занимаетесь искусством, миром развлечений, индустрией гостеприимства или чем-то связанным со спортом — вы будете полны оригинальных идей. Это также замечательный день, чтобы насладиться общением с друзьями. (Ограничьтесь расходами на еду, топливо и развлечения.)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы можете предпочесть сегодня отдых дома. У многих будет значительный разговор с родственницей. Если вы принимаете важные решения, позаботьтесь о них до предупреждения Луны, а не после. После этого ограничьте свои расходы едой, газом и развлечениями.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Доверьтесь своим догадкам сегодня. Вы также хотите поговорить с другими на значимом уровне – что-то реальное. Вежливая болтовня будет утомлять вас. Будьте терпеливы с близкими друзьями и партнерами. После предупреждения о Луне ограничьте расходы на еду, газ и развлечения.

Если ваш день рождения сегодня

Продюсер и бард Семён Слепаков сегодня разделяет ваш день рождения. Вы логичны и практичны. Между тем, другие считают вас уверенным, общительным и сострадательным. Вы всегда дружелюбны и веселы! Служение другим – ваша тема в этом году с точки зрения ответственности как перед семьей, так и перед собой. Поэтому берегите себя, чтобы вы были сильным ресурсом. Инвестируйте в отношения, которые вы цените. Воспользуйтесь своим личным творчеством и увлечениями.