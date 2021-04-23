Ежедневный гороскоп: пятница 23 апреля 2021 года

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Деве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Будьте бдительны, потому что в следующие семь недель ваш дом и семейная жизнь будут изменены из-за повышенной активности и хаоса. Это могло быть связано с ремонтом или переездом.

Телец (20 апреля — 20 мая)

В ближайшие семь недель вы будете очень активны. В вашем знаке выстроились не только Солнце, Меркурий и Венера, но и Марс. Вы будете очень бодры!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы будете упорно трудиться, чтобы заработать деньги в течение следующих семи недель, потому что Марс находится в вашем доме денег. Последний раз это происходило в 2017 году. Это означает, что вы не только будете много работать, но и хорошо отдыхать!

Рак (21 июня — 22 июля)

Впервые с 2017 года огненный Марс находится в вашем знаке на семь недель. Это сигнализирует о повышенной активности! Вы будете усердно работать и объяснять другим, чего вы хотите. Вы будете бороться за свои права и будете бодры!

Лев (23 июля — 22 августа)

В предстоящий месяц жизнь может быть немного сложной, потому что вы можете не получить должного за то, что делаете. И если и есть знак, который любит комплименты, так это вы. Это может вызвать у вас некоторое волнение. Вы можете произвести на других неправильное впечатление. Будьте осторожны

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы, возможно, захотите определить цели и активно их добиваться, потому что в следующие семь недель у вас будет сильное стремление. Вы будете наслаждаться времяпровождением с друзьями.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Ваши амбиции пробудятся в ближайшие семь недель. (Последний раз это происходило в 2017 году.) Вы будете много работать, чтобы добиться успеха. В идеале вы должны быть самим собой, потому что может возникнуть конфликт с коллегами.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Некоторые из вас могут столкнуться с юридическими трудностями в следующем месяце. Многие из вас захотят заниматься более творческой, интеллектуальной работой. Вы захотите потратить энергию на расширение своего ума и изучение нового.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

В ближайшие несколько недель многие из вас могут быть втянуты в споры по поводу имущества, наследования, налогов и страхования. Между тем, ваше любовное влечение будет возрастать!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Марс будет напротив вашего знака следующие семь недель. (В последний раз это происходило в 2017 году.) Когда это происходит, очень легко почувствовать раздражение на тех, кто вам наиболее близок — друзей и родных.

Водолей (20 января — 18 февраля)

В следующие семь недель вы добьетесь многого. Однако есть обратная сторона медали: вы можете усердно работать и не получать должного за то, что делаете. Возможно, вам придется работать на благо кого-то другого.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Ожидайте впереди интересный, веселый месяц, потому что Марс побудит вас быть самим собой и честно выражать себя другим. Вам понравятся забавные развлечения, а также занятия спортом. будет зажигательной!

Если ваш день рождения сегодня

Шахматистка Александра Костенюк делится сегодня днем ​​рождения. Вы стабильный, надежный и честный оптимист. Вы проницательны и изобретательны. Вы также цените историю. Вы независимы и любите заниматься своим делом; тем не менее, у вас сильные семейные ценности. Вас ждет интересный год, потому что он принесет большие изменения в ваш мир.