Ежедневный гороскоп: пятница 22 октября 2021

16, 17 лунный день. Убывающая Луна

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок и принятия важных решений после 13:15 сегодня. Луна в Тельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это оптимистичный день! Вы чувствуете себя уверенно и в частности, вы можете искать новые способы заработка или новые способы использования или применения того, что у вас уже есть, потому что вы находитесь в находчивом состоянии ума. Тем не менее, проверьте предупреждение о Луне. Хорошее время для вечеринки!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня Луна в вашем знаке танцует с Юпитером и Плутоном. По сути, это хороший день для вас. Тем не менее, помните об ограничениях оповещения о Луне, которые происходят в начале дня на западном побережье. К счастью, этот вечер — прекрасное время для общения!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вам лучше всего работать за кулисами или работать в одиночку. Тем не менее, после начала Лунного оповещения вы, скорее всего, будете общаться с кем-то, особенно с партнером или близким другом, потому что вы привлечете к себе эту энергию.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это отличный день, чтобы насладиться компанией других людей, особенно спутницы жизни. Вы можете обсудить совместную собственность, сбор средств, благотворительную деятельность или каковы полномочия конкретной группы. Однако отложите важные решения и покупки после того, как начнется оповещение о Луне. (См. Выше.)

Лев (23 июля — 22 августа)

Cегодня люди замечают вас больше, чем обычно и уважают вас. Вы можете привлечь к себе кого-нибудь, у кого есть рекомендации, как поправить ваше здоровье или улучшить вашу работу. Прежде чем действовать, обратите внимание на то, когда происходит предупреждение о Луне.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня пятница и вы хотите заняться чем-то другим! Вы хотите приключений в своем мире. Вы хотите, чтобы жизнь кипела! Вы можете путешествовать сегодня или разговаривать с людьми из других культур. Вы также можете провести с кем-нибудь глубокие глубокие дискуссии. Проверьте Предупреждение о Луне.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Пока не наступит Лунное оповещение (см. Выше), это отличный день для принятия решений о совместной собственности, наследстве и всем, чем вы владеете совместно с кем-то другим. После того, как начнется оповещение о Луне, это будет прекрасное время, чтобы пообщаться и весело провести время с детьми и заняться спортом.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Будьте готовы пойти на уступки, имея дело с другими сегодня, потому что компромисс и сотрудничество будут вашими лучшими вариантами. Кто-то может повлиять на ваше мышление или наоборот, вы можете повлиять на их? Не принимайте важных решений сегодня после оповещения о Луне.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вопросы, связанные с вашей работой, вашим здоровьем или даже вашим домашним животным, сегодня будут позитивными и обнадеживающими. Возможны поездки, связанные с работой. Вы также можете найти способ улучшить свое здоровье с помощью диеты или физических упражнений. Будьте в курсе, когда начинается предупреждение о Луне. (См. Выше.) После этого — вечеринка!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это прекрасный день, полный возможностей для игры и творчества. Наслаждайтесь общением с самыми разными людьми. Используйте любую возможность проявить свои художественные таланты. Примите все приглашения пообщаться и весело провести время, включая искусство и игры с детьми.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Дом и семья будут сегодня в центре вашего внимания. Запасите холодильник, потому что вы можете развлекаться дома или собираться вместе. Люди могут зайти. В это время вам легко привлечь к себе других, потому что они восхищаются вами.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Отношение — это все. (Точно так же и мотивация.) Сегодня, поскольку вы находитесь в позитивном настроении, вы точно так же будете привлекать к себе других, которые находятся в позитивном настроении. Это означает, что обсуждения с родственниками, друзьями и соседями будут полными энтузиазма и оптимизма. Вы сегодня очень убедительны!

Если ваш день рождения сегодня

Певец Робертино Лоретти (1947) и певица Татьяна Овсиенко (1966) делятся сегодня с вами днем ​​рождения. Ваша энергия сильна и сосредоточена. Когда вы выбираете быть, вы очень убедительны. У вас интеллигентный аналитический ум. Этот год для вас первый год в девятилетнем цикле, а это значит, что вам нужно быть смелым, отважным и готовым открыть любую дверь! Пришло время действовать; проявлять инициативу и ставить цели.