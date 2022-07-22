Ежедневный гороскоп: пятница 22 июля 2022

Оповещение о Луне

23, 24 лунный день. Убывающая Луна.

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня после 19:30. После этого Луна переходит из Тельца в Близнецов.

Овен (21 марта — 19 апреля)

В течение следующих четырех недель отношения с окружающими будут более игривыми и беззаботными. Возможно, вы больше беспокоитесь о детях. Лично вашим основным побуждением будет делать именно то, что вы хотите и когда хотите.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Дом, семья и ваш личный мир будут вашими главными интересами в следующие четыре недели. Многие из вас будут сидеть дома больше, чем обычно, или общаться с родителями и членами семьи. Вам будет приятно расслабиться в знакомой обстановке, вспоминая прошлые события.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Темп ваших дней ускорится в следующие четыре недели, потому что вы заняты! Короткие поездки, поручения, встречи, а также чтение, письмо и учеба — вот некоторые причины, по которым вы будете загружены и активны. Также ждите оживленных разговоров.

Рак (21 июня — 22 июля)

В течение следующих четырех недель вы будете больше, чем обычно, размышлять о своих ценностях и вещах, которые вы цените. Это будет включать деньги и ваше движимое имущество. Но вы также будете больше думать о более глубоких ценностях, например о том, что делает вас счастливым?

Лев (23 июля — 22 августа)

Солнце находится в вашем знаке в течение следующих четырех недель, что дает вам возможность перезарядить свои батареи до конца года. (Происходит раз в год.) Это прокачает вашу энергию, привлечет к вам благоприятные ситуации и важных людей. Очевидно, это ваш час. Сделайте большинство из них!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Ваш личный год подходит к концу, но ваш новый год не начнется до вашего дня рождения. Это означает, что следующие четыре недели — идеальное время, чтобы подумать о том, чего вы хотите от нового года (от дня рождения до дня рождения). Запишите несколько целей, чтобы сосредоточиться. Есть идеи?

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы будете более популярны в ближайшие четыре недели — не вопрос. Наслаждайтесь теплыми моментами с друзьями. Кроме того, рассчитывайте на усиление взаимодействия с клубами, группами и организациями. Это также прекрасное время для определения будущих целей.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Раз в год Солнце находится на вершине вашей карты в течение четырех недель, и это время настало. Символически это означает, что вы оказались в центре внимания и этот свет льстит вам! Авторитетные лица будут впечатлены вами, даже если вы не сделаете ничего особенного. Вы можете использовать это преимущество!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Не упускайте возможности отправиться в путешествие или сделать что-нибудь, чтобы расширить свой кругозор в течение следующих четырех недель, потому что вам нужно сменить обстановку! Некоторые из вас воспользуются этим же стремлением учиться и узнавать больше. Вы также можете изучить новые направления в издательском деле, средствах массовой информации, юриспруденции и медицине.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Следующие четыре недели будут более интенсивными, чем обычно, особенно потому, что у вас есть сильное желание улучшить себя как личность. Вы хотите быть лучшим, чем вы можете быть. Это будет романтично страстное время и для вас. Не игнорируйте финансы и совместное имущество.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Солнце будет сидеть прямо напротив вашего знака в течение следующих четырех недель. (Происходит только раз в год.) Это означает, что вы будете уделять большое внимание партнерам и близким друзьям. На самом деле, повышенная объективность поможет вам увидеть, как улучшить эти отношения.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы начнете замечать растущее желание с вашей стороны стать лучше организованным. Вот почему вы будете усердно работать в течение следующих четырех недель и в частности, вы будете работать над тем, чтобы стать более эффективным и действенным во всем, что вы делаете.

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