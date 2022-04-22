Ежедневный гороскоп. Пятница, 22 апреля 2022

Оповещение о Луне

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня после 23:30. После этого Луна переходит из Козерога в Водолея.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это идеальный день, чтобы обратиться к боссу или любому авторитетному лицу, чтобы попросить то, что вы хотите. Вы можете быть удивлены, как легко вы получите их поддержку. Вы добьетесь особого успеха, если это будет связано с каким-то групповым участием. Хорошо выглядеть!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это сильный день для вас! Двигайтесь вперед с уверенностью, особенно с планами поездок или идеями, которые могут быть связаны с публикациями, СМИ, медициной или законом. Это также отличный день, чтобы искать способы получить дополнительное образование или записаться на курс.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Финансовые дискуссии сегодня будут благоприятствовать вам, потому что люди, находящиеся у власти, готовы поддержать вас. Это хороший день, чтобы попросить кредит или ипотеку. Кроме того, это хороший день для сбора средств или убеждения других, обладающих ресурсами, выполнять ваши требования.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это отличный день для общения с партнерами и близкими друзьями, а также для профессиональных контактов, потому что люди готовы работать вместе для достижения общей цели, особенно на благо других. Вам будет легко заручиться поддержкой других людей, скорее всего, людей из разных стран и культурного происхождения.

Лев (23 июля — 22 августа)

Поездки, связанные с работой, придутся вам сегодня по душе. Все, что вы делаете сегодня, будет сиять успехом, потому что это «счастливый» день для вас в отношении вашей работы, а также вашего здоровья. Даже ваш питомец будет источником радости. (Иногда все идет своим чередом — и это один из таких дней.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня пятница, и вы готовы к веселью! Наслаждайтесь долгим обедом. Планируйте с близкими веселый вечер. Это отличный день для общения. Это также прекрасный день, чтобы весело провести время с детьми. Примечание. Финансовые спекуляции приветствуются до начала оповещения о Луне.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня у вас два прекрасных варианта. Возможно, вам нравится развлекаться дома, а это значит приглашать других на пиццу и веселиться. В качестве альтернативы, некоторые из вас насладятся тишиной и покоем дома. Это ваш вызов. Ищите отличные возможности в сфере недвижимости до оповещения о Луне.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это чудесный день для вас! Вы полны энтузиазма, полны энтузиазма и жаждете исследовать новые идеи, разговаривая с другими, особенно в групповых ситуациях. Вам понравится узнавать новое. Точно так же вы будете любить учить других. Это беспроигрышный день.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня предпочтение отдается бизнесу и коммерции; однако любые переговоры, на которые вы соглашаетесь, должны быть завершены до оповещения о Луне. Или вы можете изучить финансовые переговоры сегодня, а затем подписать пунктирную линию завтра. Добрый день для сделок с недвижимостью!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня Луна в вашем знаке танцует с удачливым Юпитером, что заставляет вас чувствовать себя хорошо. Вам понравится компания близких по духу людей. В частности, вам понравится быть со старыми друзьями. Особенно вы будете заботиться о благополучии близких. Все групповые мероприятия будут яркими!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Уединение в красивом окружении понравится вам сегодня, потому что вы чувствуете себя счастливым в личном, спокойном ключе. Ваша уверенность сильна. В частности, вы можете быть довольны финансовыми сделками или поиском способов продвижения своих доходов.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это прекрасный день, чтобы насладиться компанией других, особенно в группах. Обязательно посещайте конференции, клубы и организации, потому что вам понравится общение с другими. Они будут рады видеть вас на борту, потому что вы, очевидно, хотите принести пользу и помочь.

Если твой день рождения сегодня

У актеров Джека Николсона (1937) и Джеффри Дина Моргана (1966) сегодня день рождения. Вы перфекционист, смелый, дерзкий и иногда эксцентричный; и тем не менее, вы также временами консервативны. Люди находят вас обаятельным и остроумным. В этом году вы испытаете некоторые захватывающие изменения наряду с большей свободой. Будьте готовы использовать возможности, когда они появляются. Вы можете больше путешествовать.