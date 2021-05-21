Ежедневный гороскоп: Пятница 21 мая 2021 года

10, 11 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Дева ♍

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок или принятия важных решений с 12:30 до 19:00 сегодня. После этого Луна переходит из Девы в Весы.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы полны позитивных эмоций, уверенности и твердой веры в себя. Тем не менее, помните об ограничениях оповещения о Луне (см. Выше). В течение этого времени не давайте никаких обещаний, просто получите информацию.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это важный день для принятия финансовых решений и увеличения ваших доходов. Тем не менее, большая часть этого дня — это предупреждение о Луне, что означает ограничение ваших расходов на еду и бензин и откладывание важных решений. Тем не менее верьте в свои идеи!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

В общем, сегодня бодрый, энергичный день! Вы сделаете все, что в ваших силах, чтобы получить то, что хотите, и будете дисциплинированы в этом отношении. Однако имейте в виду, что сегодня днем ​​есть предупреждение о Луне (см. выше).

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы полны положительных эмоций, поэтому чувствуете щедрость и сочувствие к другим, особенно к тем, кто в ней нуждается. Если вы можете помочь этому человеку — отлично. (Но будьте разумны, потому что вы можете переборщить). Проверьте предупреждение о Луне на сегодня днем.

Лев (23 июля — 22 августа)

Поскольку вы сегодня уверены в себе и в значительной степени контролируете ситуацию, вы убедите других выполнять ваши приказы. Вы будете проводить собрание, если имеете дело с группами и организациями онлайн или лично. Однако сегодня днем ​​- Лунное предупреждение. Помните об этом.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это утро — сильное время для вас, потому что Луна находится в вашем знаке, а Солнце находится наверху вашей карты, что означает, что вы излучаете уверенность и авторитет. Вы будете командовать, а люди будут делать то, что вы хотите. Однако, как только начнется оповещение о Луне, расслабьтесь. (Плохое время для важных решений или траты денег.)

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это оптимистичный и интересный день, потому что вы готовы на все, чтобы расширить свой кругозор, узнать новое и исследовать приключения. В меньшей степени это будет продолжаться во время оповещения о Луне сегодня днем. Затем, после окончания оповещения о Луне — Луна в вашем знаке!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы находитесь за рулем финансовых дискуссий, особенно о том, как поделиться или разделить что-то сегодня утром. Скорее всего, все пойдет так, как вы хотите. Но как только начнется оповещение о Луне (см. Выше), просто ступайте по воде. Подождите, пока все закончится, чтобы продолжить переговоры.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Обсуждения с партнерами и близкими друзьями сегодня утром будут живыми и энергичными, потому что каждый готов выложить свои карты на стол. Однако, как только сегодня днем ​​начнется Лунное оповещение, отложите важные решения или трату денег (кроме еды).

Козерог (22 декабря — 19 января)

Поскольку у вас сильная энергия и энтузиазм, вы добьетесь многого этим утром. Так и ваше здоровье будет на высоте! Однако имейте в виду, что как только сегодня днем ​​начнется оповещение о Луне, все изменится. Понизьте свои ожидания. Откладывайте важные решения и трату денег (кроме еды).

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы можете рассчитывать на веселый день! Спортивные мероприятия, развлекательные мероприятия с детьми, социальные развлечения, искусство и романтика — все это энергично усиливается. Как только сегодня днем ​​начинается Лунное оповещение, та же энергия продолжается. Однако избегайте важных решений и траты денег во время оповещения о Луне.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

У вас будет амбициозность в решении задач дома или в разговоре с членом семьи сегодня. Примечание. Остерегайтесь расточительности. Тем не менее, вы привлечете других на свою сторону! Во время оповещения о Луне (см. выше) избегайте важных решений и расходов.

Если ваш день рождения сегодня

Актер и музыкант Никита Пресняков (1991), актриса Любовь Полищук (1949-2006) и физик Андрей Сахаров (1921-1989) родились в этот день. Вы остроумны, игривы и беспокойны. Вам нравится, когда вас вдохновляют приятные развлечения, а также глубокие познания. Вы уверены в себе и легко приспосабливаетесь к меняющимся ситуациям. В этом году вы готовы упорно трудиться, чтобы создать или построить что-то новое. Эта структура может быть физической или она может создавать дополнительные рамки в вашей жизни.