Ежедневный Гороскоп. Пятница 21 февраля 2020

27, 28 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Водолей ♒

Лунная тревога

Избегайте покупок или важных решений после 20:00 сегодня.

Овен (21 марта-19 апреля)

Боссы, родители, учителя и высокопоставленные лица могут сделать что-то, что действительно удивляет вас сегодня. Или, возможно, вы внезапно нанесете удар по свободе! Вы можете постоять за себя и требовать что-то на ваших условиях. В любом случае, сегодня есть некоторые сюрпризы для вас.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Возможности путешествий могут внезапно упасть вам на колени сегодня. И наоборот, планы поездок могут внезапно быть отложены, отменены или изменены. Это то же самое удивительное влияние может относиться к вашему школьному расписанию или к тому, что связано с публикациями и средствами массовой информации.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Дважды проверьте детали, касающиеся банковской деятельности, наследства, общего имущества и вопросов страхования, потому что что-то неожиданное может внезапно повлиять на эти области. Если это так, вы хотите знать. Вы, конечно, не хотите все проспать!

Рак (21 июня-22 июля)

Партнер или близкий друг может сделать что-то, что удивит вас сегодня. Они могут захотеть изменить правила ваших отношений. Возможно, они хотят больше свободы? Возможно, они хотят что-то разделить? Возможно, кто-то хочет изменить отношения или по-новому взглянуть на вещи?

Лев (23 июля — 22 августа)

Что-то неожиданное может повлиять на ваше здоровье сегодня или на вашего питомца. Будьте в курсе деталей, связанных с вашим питомцем. Это, безусловно, повлияет на многих из вас с точки зрения вашей работы. Обратите внимание, что это несчастный день на работе, поэтому примите меры предосторожности! Ожидайте перерывов, возможно связанных с техникой.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Неожиданное приглашение может прийти к вам сегодня. Если вам это нравится, действуйте быстро, потому что это окно возможностей будет кратким. Романтика также преподнесет сюрпризы. Между тем, родители должны быть бдительны, потому что это день несчастных случаев для их детей. (Это также плохой день для спорта.)

Весы (23 сентября — 22 октября)

Заполните холодильник, потому что собрание может внезапно пройти в вашем доме сегодня днем или этим вечером. Конечно, произойдет что-то, что изменит ваш домашний распорядок. Возможно, маленький прибор сломается? Сюрприз у ​​двери или незначительные поломки произойдут. Будьте готовы к неожиданностям.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете сегодня, потому что это знаменательный день для вашего знака. Это захватывающий, свежий день, полный всевозможных возможностей. Ожидайте увидеть новые места, встретить новые лица и узнать новые вещи! Оставайтесь гибкими.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Следите за своими деньгами и имуществом сегодня, потому что что-то неожиданное повлияет на них. Например, вы можете найти деньги, вы можете потерять деньги. То, что у вас есть, может быть повреждено, украдено или потеряно. Будьте начеку!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы будете необычайно спонтанны и импульсивны. Что бы ни происходило вокруг вас, вы будете реагировать быстро. Кроме того, вы можете быть удивлены чем-то. Хорошо быть гибким и отзывчивым, тем не менее, будьте осторожны. Что-то неожиданное может привести к аварии.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Что-то происходящее за кулисами может удивить вас сегодня. Возможно, раскрыт удивительный секрет? Это может быть причиной того, что вы чувствуете беспокойство, как будто ждете, пока другой ботинок упадет. Определенно, что-то происходит. Обратите внимание на все, что вы говорите и делаете.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Друг или член группы может сделать или сказать то, что удивляет вас сегодня. Или, может быть, вы встретите кого-то нового, необычного? Или новости о группе вас удивят? Что-то, что связано с вашими отношениями с другими, заставит вас чувствовать себя энергичным и готовым действовать.

Если ваш день рождения сегодня

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев разделяет ваш день рождения сегодня. Вы спокойны и любите плыть по течению. Тем не менее, вы уверены в себе и создаете сильное присутствие. В этом году вы завершаете многие вещи, которые начали девять лет назад, отпуская то, что больше не актуально, и переходя к чему-то новому и другому. Вы облегчаете свою нагрузку, чтобы подготовиться к новым начинаниям!