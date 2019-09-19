Ежедневный гороскоп. Пятница 20 сентября 2019

21, 22 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Близнецы ♊

Лунная тревога

Избегайте покупок или важных решений с 6:30 до 14:15 сегодня. После этого Луна движется из Тельца в Близнецы.

Овен (21 марта-19 апреля)

Это отличный день, чтобы увидеть, как улучшить свое тело или общее самочувствие. Точно так же вы могли бы видеть пути – что вы можете улучшить на своей работе или как вы делаете свою работу. Возможно, вы могли бы даже получить лучшую работу?

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это сильный день для любителей спорта и развлечений, потому что у вас есть сильное желание стремиться к лучшему. У вас есть мечты и сегодня вы можете увидеть способы, которыми вы можете приблизиться к их осуществлению. Удачи!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это прекрасное время для ремонта дома и улучшения домашней обстановки. Что вы можете сделать, чтобы сделать это лучше? В частности, проверьте области, связанные с сантехникой, переработкой мусора, ванных комнат и септических систем.

Рак (21 июня-22 июля)

Вы будете честны в общении с другими сегодня, поэтому вы будете говорить, что вы имеете в виду и иметь в виду то, что вы говорите! Это вдохновляет тех из вас, кто занимается продажами, маркетингом, обучением, актерским мастерством и письмом. Однако, если вы принесете пользу другим, и вам самим – вы будете еще успешнее!

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы ищете лучшие способы использовать свои вещи. Вы можете починить или улучшить что-то. Точно так же вы можете найти лучший способ использовать свои деньги. Вы можете даже увидеть лучший способ заработать деньги.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это отличный день, чтобы реалистично взглянуть в зеркало. Узнайте, что вы хотите изменить в себе и своем мире и приступайте к работе над этими изменениями. Сегодня у вас есть уверенность, чтобы действительно начать эту задачу и добиться успеха. Даже если вы только достигнете некоторых своих целей – вы победите!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы можете работать за кулисами, чтобы улучшить свою жизнь и жизнь других людей. На самом деле, поскольку Плутон изображен на рисунке, степень, в которой вы можете принести пользу другим, на самом деле будет влиять на то, насколько вам это выгодно. Там прямое соотношение.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня у вас есть лучшее понимание ваших мотиваций и ваших целей, что позволяет вам подойти к вашему будущему с новым поворотом. Это может привести к творческой трансформации себя — буквально, рождение нового вас!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы можете увидеть лучшие способы борьбы с авторитетными фигурами – боссами, родителями, учителями, профессорами, VIP-персонами и полицией. Вы также будете искусны в своем новом подходе, который сам по себе впечатлит их. Конечно, результаты принесут пользу не только вам, но и им!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы станете сильным коммуникатором, если будете заниматься издательской деятельностью, СМИ, высшим образованием или чем-либо, связанным с законом и медициной. Прежде всего, вы хотите провести реформы и сделать вещи лучше.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это отличный день, чтобы обсудить, как делить или делиться чем-то, включая наследство. Это также хороший день, чтобы взглянуть на обязанности, которые вы несете перед другими, особенно за их богатство и имущество, потому что вы увидите лучшие способы что-то сделать.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодняшняя беседа с кем-то будет мощной, потому что вы можете заложить основу для творческой трансформации. Вы можете быть в состоянии удовлетворить большие потребности общества, что сулит вам хорошие результаты, потому что чем больше вы сможете кому-то помочь – тем больше вы выиграете.

Если ваш день рождения сегодня

Певец и композитор Андрей Державин и певица Катя Лель делятся сегодня вашим днем ​​рождения. Вы очаровательны, уверены в себе и харизматичны. Ваша энергия бдительна и вы вносите энтузиазм в то, что делаете. Этот год будет более спокойным. Тем не менее, ваши отношения с другими людьми будут важны. Сосредоточьтесь на том, как сотрудничать с другими. Ищите способы быть добрыми и полезными. Деловые и личные отношения принесут вам пользу, так что будьте открыты для взаимодействия с другими.