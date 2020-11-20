Ежедневный гороскоп. Пятница 20 ноября 2020

5, 6 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Водолей ♒

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок или важных решений после 16:30 сегодня до конца дня. Луна в Водолее.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня ваш ум блистает! Однако сегодня на него также очень сильно влияют ваши чувства, а это значит, что вы будете переключаться взад и вперед и двигаться в соответствии с преобладающими вокруг вас мнениями. Это будет сводить с ума других.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня ваш разум бдителен. Тем не менее, в обсуждениях с представителями широкой общественности, а также с партнерами и близкими друзьями вы можете постоянно менять свое мнение, потому что ваши чувства будут преобладать над вашим интеллектом.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня у вас есть четкие представления о политике, религии и религиозных вопросах, а также о путешествиях и отношениях с зарубежными странами. Это может повлиять на вашу работу и ваше здоровье. Проблема в том, что сегодня вы очень внушаемы. Если кто-то другой окажется убедительным, вы воспользуетесь его поддержкой.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это не идеальный день для принятия важных решений о совместной собственности, наследстве или банковском деле. Помните об ограничениях предупреждения о Луне (см. Выше). По сути, даже если вы сегодня остро мыслите, вы нерешительны. (Сильно меняете свое мнение.)

Лев (23 июля — 22 августа)

Обсуждения с партнерами и близкими друзьями могут сегодня касаться ремонта дома или семейных вопросов. Если да, то у вас есть свое мнение! Однако, согласно мнению других, вы можете внезапно изменить свое мнение на основании того, что говорят другие.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Ваш ум сегодня светлый и любопытный! Вам будет интересно поговорить с другими и поделиться идеями. Вы также можете быть удивлены, услышав довод, который вы не ожидали услышать, что заставляет вас смотреть на вещи свежим взглядом. Кто знал? (Проверьте предупреждение о Луне.)

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это умный день для вас, потому что вы полны оригинальных идей. Проблема в том, что трудно придерживаться одной идеи, потому что вы продолжаете слышать лучшие идеи, которые заставляют вас отказаться от того, о чем вы думали и пойти с чем-то новым. Избегайте важных решений во время предупреждения о Луне.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

В разговоре с членом семьи вы сегодня испытаете сильные чувства, которые будут меняться в зависимости от вашего настроения и того, с кем вы в последний раз говорили. Вот почему этот день может быть запутанным. Однако будьте уверены, потому что это временно. Готовьтесь к выходным, которые будут намного проще!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня немного рискованно. Когда вы разговариваете с другими людьми, особенно с братьями и сестрами, родственниками и соседями, у вас могут возникнуть проблемы с отстаиванием своих идей, потому что вы продолжаете их менять. Тем не менее, это веселый день! Сосредоточьтесь на том, что вам нравится делать и оставьте все остальное.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы можете быть нерешительным в финансовых вопросах и вопросах денег, потому что на вас будет влиять тот, с кем вы разговариваете. Это означает, что вы не знаете, что делать. Вы знаете, что хотите что-то улучшить дома или в семье, вопрос в том, как?

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня Луна в вашем знаке танцует с Марсом и Меркурием. Это дает вам много умственной энергии и заставляет разумно смотреть на вещи с разных точек зрения. Однако это также усиливает ваши эмоции, которые затем влияют на ваше мышление, поэтому вы продолжаете менять свое мнение!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Оставайся сдержанным сегодня. Не придавайте большого значения чему-либо, это именно то, что вы соблазнитесь сделать. Это не тот день, чтобы сильно волноваться и сильно менять свое мнение, что вы могли бы сделать. Вместо этого держите ноги устойчиво на твердой земле. Что есть, то есть.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Елена Папанова (1954), актриса и радиоведущая Амалия Мордвинова (1973) и певец Ренат Ибрагимов (1947) сегодня делятся вашим днем ​​рождения. Вы верны и преданы близким. У вас есть тихая сила, которая делает вас прирожденным лидером. Прекрасные новости! Это ваше время сбора урожая, когда вы пожнете плоды семян, которые вы посадили за последнее десятилетие. Вы заслужили это время успеха! В результате вы можете получить большее влияние и лидерство во всех отношениях.