Ежедневный гороскоп. Пятница, 20 мая 2022

Оповещение о Луне

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня с 8:00 до 9:00 часов. После этого Луна переходит из Козерога в Водолея.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Будьте готовы, потому что темп ваших дней ускорится в течение следующих четырех недель. Не бойтесь, потому что это будет весело занят. Ожидайте плотный график коротких поездок, встреч и увеличения количества чтения, письма и учебы. Занят ты!

Телец (20 апреля — 20 мая)

У вас будет усиливаться желание лучше контролировать свою жизнь с помощью вещей, которыми вы владеете. В течение следующих четырех недель вы будете смотреть на свое имущество и спрашивать, принадлежите ли вы ему или ему принадлежите вы?

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Раз в году Солнце находится в вашем знаке в течение четырех недель, и этот день настал. Это означает, что вы будете восстанавливать и восполнять себя. Кроме того, вы притянете к себе благоприятные ситуации и важных людей. Очевидно, это благословение.

Рак (21 июня — 22 июля)

В течение следующих четырех недель вы будете более счастливы, сидя на заднем сиденье или работая в одиночку. Ваша потребность в уединении и одиночестве будет сильнее. Вам нужно это личное время, чтобы лучше узнать себя. Время темного шоколада.

Лев (23 июля — 22 августа)

Ваше взаимодействие с другими будет увеличиваться в течение следующих четырех недель, потому что вы хотите видеть людей. Вы хотите связаться с друзьями; в дополнение к этому многие из вас будут больше участвовать в группах и организациях. Это просто то, что происходит. Наслаждайтесь этой возросшей популярностью!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Солнце будет путешествовать по вершине вашей карты в течение следующих четырех недель. Это символизирует, что вы окажетесь в лестном свете софитов! Это означает, что люди будут восхищаться вами, даже если вы не сделаете ничего особенного. Очевидно, что сейчас самое время заявить о себе и добиваться того, чего вы хотите!

Весы (23 сентября — 22 октября)

У вас будет более сильное, чем обычно, желание путешествовать и расширять свой мир любыми способами в течение следующих четырех недель. Поэтому дайте себе шанс исследовать! Взять курс. Путешествуйте, если это возможно. Отправляйтесь туда, где вы никогда не были. Узнавайте новое и знакомьтесь с необычными людьми.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы хотите навести порядок в течение следующих четырех недель, особенно с документами и вопросами, связанными с завещаниями, наследством, налогами, долгами и общей собственностью. Иногда мы пытаемся игнорировать эти вещи. Тем не менее, вы готовы засучить рукава и приступить к делу. Браво!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Следующие четыре недели Солнце будет находиться напротив вашего знака, что привлечет ваше внимание к вашим ближайшим друзьям и партнерам. Мало того, что это будет сильным фокусом для вас, это поляризованное положение Солнца даст вам большую объективность, чтобы увидеть, как вы относитесь к другим. Ценная кривая обучения!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы многого добьетесь в течение следующих четырех недель, потому что у вас будет мотивация работать эффективно и продуктивно, чтобы получить наилучшие результаты за свои усилия. Эти высокие стандарты могут также отразиться на вашем здоровье, а это значит, что вы тоже можете быть в ударе по здоровью!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Повезло тебе! Следующие четыре недели будут игривыми, беззаботными и веселыми. Возьмите отпуск, если можете. Наслаждайтесь веселыми занятиями с детьми. Откройте для себя театр и искусство. Займитесь спортом, а также романтическими тет-а-тет. (Оставайся моим бьющимся сердцем.)

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Дом и семья будут в центре вашего внимания в ближайшие четыре недели. Некоторые из вас будут связаны с родителями больше, чем обычно. Это хорошее время, чтобы заняться самоанализом и, возможно, получить пользу от консультации.

Если твой день рождения сегодня

У великолепной Шер (1946), а также у актеров Гоши Куценко (1967), Алексея Гуськова (1958) и Тимоти Олифанта (1968) сегодня день рождения. Вы теплый, любящий человек, который демонстрирует силу и основательность. Люди обращаются к вам за поддержкой. Иногда вы драматичны и эксцентричны. (Это делает вас интересными.) В этом году вы сосредоточитесь на работе, строительстве и строительстве. Вы можете сделать это снаружи или внедрить внутреннюю структуру внутри.