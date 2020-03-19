Ежедневный гороскоп. Пятница 20 марта 2020

25, 26 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Водолей ♒

Лунная тревога

Внимание! После 2 ночи сегодня избегайте покупок или принятия важных решений в течение всего дня Луна в Водолее.

Овен (21 марта-19 апреля)

Будьте осторожны, потому что на весь день есть оповещение о Луне, что означает ограничение расходов на еду, газ и развлечения. Ничего не предлагайте. Избегайте важных решений. Тем не менее, вы фанатичны, энергичны и амбициозны!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это замечательный день для путешествий и общения с людьми, которые «разные». Подождите – это был вчерашний мир. Что делать? Наслаждайтесь изучением своего мира с помощью книг и Интернета. Обращаем ваше внимание, что сегодня весь день оповещения о Луне, что означает ограничение расходов на еду, газ и развлечения.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы должны быть осторожны сегодня, потому что вы будете в восторге от финансовых вопросов, особенно если решаете что-то, что должно быть разделено, например, наследство или что-то, связанное с совместной собственностью. Тем не менее, сегодня Лунная тревога. Весь день. Отложите важные решения.

Рак (21 июня-22 июля)

Вы будете любить общаться с другими людьми сегодня. Проявите творческий подход с постами в Instagram. Выясните, как приятно проводить время с другими. Нет покупок сегодня. Ограничьте свои расходы на еду, газ и развлечения. Не соглашайтесь, ни на что важное.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня у вас много энергии для работы и это хорошо. Однако, так как Лунная тревога весь день, отложите важные решения. Ограничьте свои расходы на еду, газ и развлечения. Вы все еще можете сделать многое, но будьте осторожны.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы находитесь в игривом настроении сегодня, что замечательно однако, вы можете обнаружить, что ваша эффективность на работе сегодня пострадает из-за предупреждения о Луне, которое действует весь день. ​​Наслаждайтесь социальными сетями, фильмами, спортом и веселыми мероприятиями с детьми, но ограничьте свои расходы на еду, газ и развлечения.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Возможно, вы захотите развлекаться дома сегодня, потому что у вас много энергии для домашних вопросов и решения семейных вопросов. Тем не менее, держите ситуации легкомысленными, потому что сегодня оповещение о Луне весь день. Ограничьте расходы на еду, газ и развлечения. Отложите важные решения.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы энергичны, оптимистичны и полны энтузиазма! О, да. Тем не менее, ожидайте задержек и разных глупостей, потому что сегодня лунная тревога весь день. Не ходите по магазинам. Ограничьте расходы на еду, газ и развлечения. Тем не менее, получайте удовольствие от интерактивного общения.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы можете быть в восторге от финансовых вопросов сегодня или от покупок, потому что на ваш денежный дом много энергии. Тем не менее, сегодня лунное оповещение весь день, что означает, что это плохой день, чтобы делать покупки и совершать финансовые сделки. Облом. Предупрежден – значит ооружен.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы одержимы энергией, потому что Марс выстроен в линию с Юпитером в вашем знаке! Тем не менее, сегодня лунное оповещение весь день, что означает, что вы должны ограничить свои расходы едой, газом и развлечениями, а также избегайте важных решений. Что есть, то есть.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня в вашем знаке происходит оповещение Луны, поэтому вы можете чувствовать себя нерешительным и не уверены, что делать дальше. Одно можно сказать наверняка: не ходите по магазинам сегодня. Ограничьте свои расходы на еду, газ и развлечения. Точно так же откладывайте большие решения. (Вы будете рады, что сделали это.)

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы стремитесь общаться и наслаждаться компанией других, тем не менее, это день оповещения о Луне. Во что бы то ни стало, наслаждайтесь общением с другими через соцсети, но не соглашайтесь ни на что. Ничего не предлагайте. Ограничьте расходы на еду, газ и развлечения.

Если ваш день рождения сегодня

Ведущая Екатерина Стриженова разделяет ваш день рождения сегодня. Вы чувствительны и эмоциональны, плюс, смелы и общительны. Вам нравится работать независимо и иметь контроль над тем, что вы делаете. В этом году вы завершаете многие вещи, которые начали девять лет назад, отпуская то, что больше не актуально и переходя к чему-то новому и другому. Вы облегчаете свою нагрузку, чтобы подготовиться к новым начинаниям!