Ежедневный гороскоп: пятница 2 июля 2021

21, 22 лунный день. Третья четверть

Луна в знаке Овен ♈

Предупреждение о Луне

Сегодня до 21:00 нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Овне.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы чувствуете себя сильным, уверенным и немного дерзким. Благодаря этому вы будете особенно убедительны, когда будете разговаривать с кем угодно, что является хорошей новостью для тех, кто занимается продажами, маркетингом, обучением, актерским мастерством, написанием и вызовом номеров бинго.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это динамичная, напряженная неделя, тем не менее, сегодня конец недели и вам хочется где-нибудь отдохнуть, потому что вы чувствуете необходимость спрятаться и перевести дух, чтобы перегруппироваться. Усиленный хаос и занятость дома утомляют.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вам понравится поговорить с кем угодно сегодня, потому что вы чувствуете эмоциональный подъем и хотите поделиться своим мнением с кем-то. В частности, разговор с подругой будет живым и взаимно увлекательным. Это хороший день для обсуждения ваших будущих целей. Вы также можете посоветовать другу.

Рак (21 июня — 22 июля)

Люди замечают вас сегодня. Фактически, некоторые обсуждают личные детали вашей жизни. Помните об этом на случай, если вам нужно будет устранять последствия. Между тем у вас есть сильная энергия, чтобы что-то исследовать или искать факты за кулисами.

Лев (23 июля — 22 августа)

Конец недели и вы жаждете приключений. Вы хотите, чтобы произошло что-то захватывающее, потому что вы чувствуете жажду знаний и потребность в стимуляции. Если можно путешествовать — отлично. Попробуйте узнать что-то новое. Наслаждайтесь компанией другого человека.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Перед началом уик-энда выделите сегодня немного времени, чтобы обсудить детали бюрократии, которые занимают место в вашей голове. Проверьте вопросы, связанные с долгами, банковским делом, страхованием, наследством и общим имуществом. Свяжите все свободные концы. (Позже вы полюбите себя за это.)

Весы (23 сентября — 22 октября)

Пообедайте с кем-нибудь подольше или постарайтесь насладиться компанией кого-то из близких, потому что разговоры сегодня будут оживленными и стимулирующими! (Именно так, как прописал врач.) Вы — социальный знак и вам нужно признание окружающих.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Что касается вашей работы, здоровья или домашнего животного, у вас сегодня есть твердые мнения и вы без колебаний поделитесь ими. (О да, у вас полно идей.) Осторожно, потому что обсуждение общей собственности может быть эмоциональным.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня пятница и это замечательный день, чтобы повеселиться! Принимайте приглашения пообщаться. Наслаждайтесь спортивными мероприятиями, веселыми мероприятиями с детьми и всем, что связано с искусством. Если возможно, возьмите отпуск. Прикоснитесь к своей творческой стороне.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Семейные дискуссии сегодня будут иметь большое значение, особенно с участником женского пола. Однако некоторые из вас могут выбрать отдых дома и расслабиться в знакомой обстановке. Что бы ни случилось, вам интересно узнать о вашей домашней сцене.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы экстраординарный сетевик! Сегодня прекрасный день, чтобы пообщаться с другими и, в частности, поделиться своими идеями убедительно и с энтузиазмом. Никто не сможет вам противостоять.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Денежный поток, финансы и покупки сегодня у вас на уме. Возможно, вы захотите купить что-нибудь для члена семьи или своего дома или возможно, что-то связанное с домашним ремонтом? Запишите свои идеи по зарабатыванию денег, потому что их возможно, стоит рассмотреть позже.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Сами Насери (1961) самый безбашенный таксист в истории кино, актер Павел Деревянко (1976) и певица Елка (1982) сегодня празднуют с вами день рождения. Вы сострадательны, дружелюбны, сердечны и готовы помочь. Вы заботитесь о тех, кто вам близок. Вы также уравновешены, грациозны и прирожденный лидер. Вы креативны, и многие из вас весьма успешны. В этом году вы полны решимости освободить себя от ограничений и ограничений, которые сдерживали вас. Вы хотите свободы заниматься своим делом!