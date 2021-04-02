Ежедневный гороскоп. Пятница 2 апреля 2021

19, 20 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Стрелец ♐

Предупреждение о Луне

Сегодня до 22:15 нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Стрельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это отличный день, чтобы планировать поездку, учиться или искать новые способы получения дальнейшего образования. Вам понравится разговаривать с группами людей, особенно с людьми из других культур и разных стран. Это побудит вас сделать что-нибудь, чтобы расширить свой мир.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это отличный день, чтобы обсудить, как чем-то поделиться, потому что сегодня люди будут справедливо настроены. Это важно. Фактически, вы будете искренне беспокоиться о благополучии других, что бы вы ни делали и надеюсь, другие тоже так думают.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это отличный день, чтобы пообщаться с друзьями и партнерами, особенно с людьми, которых вы знаете давно. (Тем не менее, вы также будете открыты для знакомства с новыми людьми.) Но вы чувствуете себя комфортно со знакомыми ценностями и привычками с другими.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это позитивный рабочий день. Сегодня вы будете наиболее успешны в работе с группами. Некоторые из вас могут путешествовать по работе. В ходе группового обсуждения вы также можете узнать что-нибудь полезное для вашего здоровья.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это творческий, веселый день! В частности, вам понравится общаться с людьми, которых вы хорошо знаете. Вам также понравятся групповые занятия с детьми. Те из вас, кому удастся уехать в отпуск, будут в восторге. В воздухе витает ощущение, что хочется поделиться богатством!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это позитивный день для группового семейного обсуждения, потому что люди действуют из лучших побуждений и настроены позитивно. В частности, люди будут открыты для любой идеи, которая принесет пользу целому, а не только отдельному человеку. (Наибольшее благо для наибольшего числа.)

Весы (23 сентября — 22 октября)

Поскольку сегодня вы чувствуете себя близким и дружелюбным по отношению ко всем, вам понравится компания родственников и соседей, особенно если вы сможете работать вместе на благо всех. Поскольку сегодня у вас есть дар болтливости, это хороший день для продаж и PR.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

День хороших денег! Доверяйте своим идеям зарабатывания денег. Будьте открыты для групповых усилий, которые в конечном итоге могут повысить ваш доход или привести к более высокооплачиваемой работе. Финансовые отношения с другими культурами и зарубежными странами могут быть положительными. Главное — убедиться, что все, что вы делаете, приносит пользу и другим.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня Луна в вашем знаке красиво танцует с денежным мешком Юпитером, от чего вы чувствуете себя хорошо! Вам понравится быть в компании старых друзей. Вы будете более чем готовы помочь кому-нибудь, если ему понадобится ваша помощь. Люди тоже будут готовы помочь вам.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Хотя сегодня вы можете предпочесть работать в одиночку или за кулисами, тем не менее, это хороший день. В частности, вы будете беспокоиться о благополучии другого человека и захотите помочь этому человеку, если сможете. (Это может произойти в обратном направлении и кто-то захочет вам помочь?) Все в порядке.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Независимо от пола, отношения с женщинами сегодня необычайно хорошие. Фактически, вы можете встретить кого-то, кто может показать вам что-то новое о себе. Главный бонус! (Сократ и Платон придерживались принципа «Познай самого себя».)

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы производите большое впечатление на начальников, родителей и VIP-персон, потому что они видят в вас представительного, щедрого и популярного человека. Они также могут считать вас успешным и богатым (независимо от того, являетесь вы им или нет). Не волнуйтесь. Хорошая пресса — это прекрасно.

Если ваш день рождения сегодня

Продюсер Иосиф Пригожин (1969), сатирик Михаил Мишин (1947) и актер Антон Шагин (1984) сегодня разделяют ваш день рождения. Вы интуитивны, хорошо говорите и никогда не претенциозны. Вы тщательно думаете о своей безопасности. Очень часто партнерство идет вам на пользу. Этот год будет более спокойным. Ваш разумный выбор — сотрудничать с другими, потому что ваши отношения с другими принесут вам пользу, даже в деловых и личных отношениях. Используйте любую возможность проявить доброту и быть полезным.