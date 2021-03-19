Ежедневный гороскоп. Пятница 19 марта 2021

6, 7 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Близнецы ♊

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Близнецах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Несмотря на то, что сегодня пятница, у вас много умственной энергии, особенно для того, чтобы строить долгосрочные планы на будущее. У вас также может быть энергичный разговор с кем-то постарше или более опытным, который может дать некоторые положительные, работающие идеи.

Телец (20 апреля — 20 мая)

День хороших денег! Вы думаете о деньгах и проектах по зарабатыванию денег. Вы также можете изучить идеи о том, как потратить деньги или сделать особенно серьезную покупку. Это может даже предполагать сотрудничество или одобрение кого-то постарше, возможно, начальника.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это продуктивный день, потому что у вас есть умственная и эмоциональная энергия, чтобы делать то, что вы хотите, например, о планах путешествия или работе с другой страной. Это также может относиться к юридическим ситуациям или к высшему образованию, средствам массовой информации или издательскому делу. Большие идеи!

Рак (21 июня — 22 июля)

Проведите небольшое исследование, чтобы получить результаты уже сегодня! Вы узнаете кое-что, если захотите копать в поисках ответов. Все, что вы узнаете, может в конечном итоге повлиять на то, как вы что-то делите или делитесь с кем-то или как вы извлекаете выгоду из чужого богатства или активов.

Лев (23 июля — 22 августа)

Обсуждения с друзьями или группами могут дать вам некоторые практические советы о том, как вести себя в партнерстве с теми, кто вам наиболее близок. Или наоборот, кто-то постарше (друг или партнер) может дать вам совет, как вести себя с другом, группой или организацией.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы под кайфом. сегодня, но это хорошо, потому что вы кажетесь другим компетентным и способным. (Особенно начальство и родители.) Будьте умны и используйте этот лестный свет, чтобы побудить других усердно работать и добиваться результатов, которые вы считаете важными.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это хороший день для вас, если вам нужно изучить или узнать что-то новое, потому что у вас есть умственная энергия, необходимая для работы. Точно так же вы можете использовать ту же умственную настойчивость, чтобы разбираться в юридических вопросах или в чем-либо, связанном с медициной, высшим образованием, издательским делом и средствами массовой информации.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это идеальный день для планирования налогов, долгов, совместного имущества и наследства. Возможно, вы захотите организовать документы, особенно документы или финансовые детали, связанные с домом, семьей или даже родителями. Вы многое сделаете.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня беседы с партнером или близким другом будут трезвыми и реалистичными. Возможно, вам придется проявить терпение с кем-то, потому что вы столкнулись с сложной ситуацией. Возможно, вы будете искать помощи у кого-то постарше или более опытного, потому что уважаете его мудрость?

Козерог (22 декабря — 19 января)

Отношение, энергия и сосредоточенность принесут результаты, которых вы можете ожидать от работы или от любой задачи, которую вы ставите перед собой сегодня. Вы также готовы стоять в одиночестве и сталкиваться с любыми трудностями, возникающими с вашей работой, вашим здоровьем или домашним животным. Это у вас есть.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня на детей может быть возложена повышенная ответственность, поэтому вы можете серьезно обсудить с кем-нибудь их заботу или образование. Точно так же практические дискуссии об искусстве, спорте или о том, как спланировать светское мероприятие или отпуск, пройдут хорошо.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня старший член семьи может дать вам хороший совет. В любом случае, вы вероятно, предпочтете уединиться дома, чтобы успеть поработать. У вас есть повестка дня, список дел и вы хотите работать продуктивно.

Если ваш день рождения сегодня

Певец Валерий Леонтьев (1949), певица Надежда Бабкина (1950) и актер Брюс Уиллис (1955) сегодня разделяют ваш день рождения. Вы заботливы и сострадательны. Еще вы остроумны с необычным чувством юмора. Вы много работаете ради того, чего хотите. В этом году пора отказаться от того, что больше не актуально или полезно и перейти к чему-то новому и необычному. Это не потеря. Наоборот! Вы облегчаете свою ношу, чтобы освободить место для новых начинаний!