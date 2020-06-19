Ежедневный гороскоп. Пятница 19 июня 2020

27, 28 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Близнецы ♊

Лунная тревога

Сегодня нет никаких ограничений для покупок или важных решений. Луна в Близнецах.

Овен (21 марта-19 апреля)

Это потрясающий день, чтобы пообщаться с другими, потому что у вас теплое, дружеское настроение! Вам не только понравится разговаривать с соседями, братьями и сестрами и родственниками, вы также сможете зарабатывать на своих словах. (Писательство? Продажа? Актерское мастерство?) Вы цените свое ежедневное окружение сегодня.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы привлечете деньги, а значит это хороший день для финансовых переговоров. Однако на другом конце спектра вы также будете тратить свободно, особенно на покупку красивых вещей для себя и своих близких. «О боже, я должен иметь это!»

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня Луна в вашем знаке выровнена со светлой Венерой. Солнце также в вашем знаке, что делает этот день победным для вас! Все, кого вы встретите, будут думать, что вы очаровательны, дипломатичны и привлекательны. (Да, зеркало в ванной покрыто поцелуями.)

Рак (с 21 июня по 22 июля)

Уединение в прекрасной обстановке понравится вам сегодня. Позвольте себе немного отдохнуть, возможно, с едой и питьем возможно в привлекательной обстановке – что-то вроде этого восстановит вашу душу и пополнит вашу энергию. Попробуй это!

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы так дружелюбны с другими сегодня, для некоторых из вас – друг может стать любовником! Вам особенно понравится общаться с творческими людьми. Потому что вам так тепло от всего сердца – мир – ваш друг! (Иногда вы немного перегружены.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы производите невероятное впечатление на боссов, родителей, учителей и VIP-персон, поэтому они будут хвалить вас и говорить о вас хорошие вещи. Между тем, другие считают вас талантливыми в каком-то творческом смысле, поэтому они хотят вашего художественного вклада в чем-то.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Путешествие ради удовольствия полностью порадует вас сегодня. Вы можете не иметь возможности путешествовать физически и в этом случае делать все возможное, чтобы исследовать свой мир в Интернете или разговаривать с людьми, которые путешествовали или жили в других местах. Интеллектуальные дискуссии на глубокие темы будут веселыми.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Держите свои карманы открытыми, потому что вы можете извлечь выгоду из богатства и ресурсов кого-то еще сегодня, особенно партнера. Это отличный день для переговоров с другими. Это также отличный день для получения кредита или ипотеки в банке.

Стрелец (22 ноября-21 декабря)

Отношения с партнерами и близкими друзьями сегодня теплые и обаятельные просто потому, что вы теплые и обаятельные! По общему признанию, кто-то еще мог бы быть одинаково теплым и очаровательным. Какое счастливое совпадение!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Отношения с коллегами сегодня превосходны, потому что вы цените их и наоборот, они ценят вас. Вы также можете сделать что-то, чтобы сделать вашу рабочую станцию ​​более привлекательной. Между тем, сегодня вы можете получить повышение или, по крайней мере, похвалы!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это прекрасный день, чтобы пообщаться с другими. Наслаждайтесь общественными мероприятиями, игровыми мероприятиями с детьми или чем-то, что связано с искусством или спортом. По сути, итог вашего дня: «Я хочу повеселиться!» Романтика любима. Отличный день для свидания!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вам понравится делать что-то, чтобы сделать ваш дом более привлекательным сегодня. Вы также можете делать покупки красивых вещей для вашего дома. Вполне возможно, что это также хороший день, чтобы проверить возможности недвижимости для покупки или продажи или для сдачи в аренду лучшего места.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Наталья Селезнёва разделяет ваш день рождения сегодня. Вы ориентированы на цель и хотите доказать свою ценность другим. Возможно, именно поэтому вы не против оказаться в центре внимания. Этот год будет для вас более спокойным. Делайте все возможное, чтобы сотрудничать с другими, потому что ваше взаимодействие с другими людьми будет иметь важное значение. Всегда ищите способы быть добрыми и полезными. Если вы открыты для общения с другими людьми, ваши деловые и личные отношения принесут вам пользу.