Ежедневный гороскоп пятница 18 октября 2019

Лунная тревога

У нас сегодня «все ясно», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Близнецах.

Овен (21 марта-19 апреля)

Вы будете эффективны сегодня в общении с другими людьми, особенно с родственниками. Это ваш день!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Когда речь заходит о финансовых вопросах сегодня, вы инстинктивно поймете, что нужно. Вот почему в беседах с другими вы излучаете уверенность и лидерство.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы смелее и увереннее, чем обычно. Вы будете говорить прямо и решительно, но не будете обижаться. Вот почему другие будут слушать вас.

Рак (21 июня-22 июля)

Сегодня вам понравится работать в одиночку или за кулисами, потому что вы видите, что это лучший способ быть продуктивным.

Лев (23 июля — 22 августа)

Поскольку вы полны энтузиазма и воодушевлены сегодня, вам понравится общение с другими людьми, особенно с женщинами. Это отличный день, чтобы подумать о своих будущих целях и поделиться своими идеями с кем-то, чтобы узнать их мнение.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Люди замечают вас сегодня, и они впечатлены. Вы выглядите уверенно и сосредоточенно, и вы знаете, куда идете и что делаете.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы находитесь в прекрасном настроении сегодня, поэтому вы хотите путешествовать, видеть новые места и встречать новые лица. Поэтому делайте все, чтобы встряхнуть свою рутину будней.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы будете защищать свои права в обсуждениях по страховым спорам, имущественным и наследственным вопросам сегодня. Это действительно хороший день, чтобы обсудить, как разделить или поделиться чем-то.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это прекрасный день для общения с близкими друзьями. Любая беседа пойдет хорошо, потому что вы поймете, что нужно, и увидите, как объединить свои цели с их целями, чтобы все были довольны. Сегодня вы проницательны, сильны и уверены в себе.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы можете рассчитывать на то, что на работе сегодня многое будет сделано, прежде всего потому, что вы в настроении, что-то сделать. Вы чувствуете себя бодрым, уверенным и готовым к действию.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это пятница, и вы готовы к веселью! Наслаждайтесь обедом с друзьями или планируете встретиться с ними вечером. В частности, вам понравятся спортивные мероприятия, потому что вы энергичны и немного конкурентоспособны.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это отличный день для улучшения дома или для того, чтобы сделать ваш дом более привлекательным для семьи и друзей.

Если ваш день рождения сегодня

Певица Светлана Лобода сегодня разделяет ваш день рождения. Вы уверены в себе. Другие уважают и восхищаются вами. Это веселый год. Наслаждайтесь возросшей популярностью и дружескими отношениями. В этом году вы будете более благодарны за свою жизнь и будете ежедневно ценить счастье и красоту вокруг вас. Вы сделаете важный выбор — выбирайте с умом.