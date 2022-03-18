Ежедневный гороскоп: пятница 18 марта 2022

Оповещение о Луне

16, 17 лунный день. Полная Луна.

Раннее утро, Полнолуние в Деве. Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня с 4:00 до 8:00. После этого Луна переходит из Девы в Весы.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы серьезно подумаете о чем-то. (Мы говорим о глубоком размышлении.) Вы хотите добраться до сути чего-то. Вы могли бы провести исследование. Вы можете искать ответы на глубокие вопросы или выяснять, почему что-то не работает.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы можете столкнуться с силой группы или организации, к которой вы принадлежите или с которой имеете дело каждый день. Ваш лучший вариант — сделать свои цели целями группы, что означает, что вы работаете на беспроигрышную ситуацию.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня важно использовать свое влияние и власть (или влияние, которое вы имеете на кого-то, у кого есть власть) для общего блага. Не будьте корыстными. Наоборот, ваша наибольшая выгода будет заключаться в том, чтобы убедиться, что выгоду получают все, в том числе и вы.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вас интересуют философские идеи и эзотерические дисциплины, такие как оккультизм, йога или области личной трансформации. Вам нужны большие ответы на большие вопросы.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это идеальный день, чтобы навести порядок в местах с документами, связанными с банковским делом, страхованием, налогами, счетами и наследством. К счастью, у вас есть энергия мотивации, чтобы сделать это. Поэтому засучите рукава и закопайтесь. Уберите этот бардак!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Разговор по душам с партнером или близким другом сегодня может привести к улучшению ваших отношений. Почему бы не выложить карты на стол? Каждый из вас может откровенно признаться, как улучшить ситуацию. Для начала это может включать сокращение всего, что раздражает другого человека.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это продуктивный рабочий день, потому что вы хотите навести порядок. Не поверхностным образом. Наоборот. Вы хотите докопаться до сути чего-то и разобрать его до минимума, чтобы можно было восстановить его лучшим способом для достижения превосходного результата. (Впечатляющий!)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

У родителей есть возможность использовать сегодняшний день как сильный обучающий момент. Вы можете помочь своим детям избавиться от некоторых вредных привычек и заменить их хорошими привычками. Или, может быть, вы можете просто заставить их убрать свою комнату. Используйте любую творческую силу, которая у вас есть, на благо всех.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это хороший день для уборки дома в самом простом смысле. В идеале вы доберетесь до сути вещей, так что все, что вы делаете, будет значительным улучшением. Вы добьетесь особого успеха, если будете работать с ванными комнатами, прачечными, мусором и переработкой.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы будете эффективным коммуникатором, поэтому люди будут сидеть и слушать. Но ключ к этому дню — использовать свою энергию на общее благо. Стремитесь внедрять улучшения и лучшие идеи, которые приносят пользу не только вам, но и другим. (Таким образом, вы действительно выигрываете.)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это хороший день для чистки и ухода за вещами, которыми вы владеете. Пройдитесь по шкафам и отдайте то, что вам не нужно, на благотворительность, или продайте их или просто избавьтесь от них. Избавьтесь от того, что вам не нужно, чтобы вы были стройнее и свободнее. После этого вы будете чувствовать себя прекрасно!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня у вас есть чудесная возможность внести улучшения в свое непосредственное окружение. Наведите порядок там, где вы живете. Если вы живете в доме, убирайтесь снаружи. Выбрасывайте или перерабатывайте вещи, которые вам не нужны. Просто сделайте это.

Если ваш день рождения сегодня

Фигурист Алексей Ягудин (1980) и актрисы близнецы Ольга и Татьяна Арнтгольц (1982) разделяет сегодня с вами день рождения. Вы дружелюбны, общительны и чувствуете себя комфортно с широким кругом людей. Тем не менее, вам нужно время в одиночестве, чтобы собраться вместе. Вы сопротивляетесь рутине. Для вас это последний год девятилетнего цикла, а значит пора отпустить то, что больше не актуально в вашей жизни. Много бремени снимется с ваших плеч.