Ежедневный гороскоп. Пятница 18 июня 2021

8, 9 лунный день. Первая четверть

Луна в знаке Весы ♎

Предупреждение о Луне

После 2:00 сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Весах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы можете привлечь к себе влиятельного и непосредственного человека. Поскольку вы от природы сильны и прямолинейны, этот разговор будет динамичным! Тем не менее, если дело дойдет до конфликта, вам придется уступить дорогу другому человеку. Только сегодня.

Телец (20 апреля — 20 мая)

У вас много энергии, чтобы усердно работать сегодня. Однако вы почувствуете себя независимым, а это значит, что вы также можете взять на себя роль лидера при работе с другими. Если вы чувствуете, что должны защищать свой образ действий или свою точку зрения — вы это сделаете!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы выразите свои чувства и поделитесь своими идеями с другими без страха и извинений. У вас веселое настроение и вы хотите хорошо провести время. Вот почему вам понравятся спортивные мероприятия, общественные мероприятия и развлечения с детьми.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы хотите заняться чем-то дома, что может потребовать физических усилий или немного энергии. Вы можете сделать это сами или может быть, вам кто-то поможет? Семейный разговор будет оживленным, но вы, конечно не согласитесь с другими, просто чтобы быть вежливым.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы можете свободно выражать свои идеи, желания и потребности членам семьи уже сегодня. Другими словами, вы не оставите им сомнений в том, где вы стоите. Однако вы никого не обидите, вы просто излагаете свое дело и это ваше право.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Ваш способ обращения с деньгами или ваши представления о доходах и денежных потоках могут сегодня кого-то удивить. Возможно, вы первым предложите сделать что-то другое. Вы можете импульсивно купить что-то просто потому, что хотите. Скорее всего, никто не возразит.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы чувствуете себя бодрым и энергичным. Вы готовы выражать свои чувства по поводу вещей. Если вам нужно сделать первый шаг в каком-то обмене с другими, вы это сделаете. Это потому, что сегодня у вас хватит смелости проявить инициативу.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Хотя сегодня вы можете чувствовать себя немного замкнутым и склонным играть своими картами, тем не менее, у вас открыты глаза, потому что вы находитесь в защитном режиме. Сегодня ничего не ускользнет от вас. Вы смотрите и видите.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Работая с другими сегодня, вы успешно создадите ситуацию, в которой их цели будут вашими целями и наоборот, что означает, что люди будут сотрудничать с вами и охотно работать с вами. Вполне возможно, вы возьмете на себя роль лидера. Люди последуют вашему примеру сегодня.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Начальство, родители, учителя и люди, облеченные властью, будут впечатлены вашей энергией сегодня, потому что вы уверены в себе и открыто заявляете о себе. Будьте осторожны, чтобы это не превратилось в нечто слишком агрессивное и отталкивающее. Легко это удается. С медом можно поймать больше мух, чем с уксусом.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы действительно хотите сделать что-то новое сегодня, чтобы почувствовать вызов. По сути, вам нужно чувство приключения и возможность узнать что-то новое. Вы не хотите чувствовать, что жизнь душит вас или что вы застряли в колее. Никогда!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы будете вести себя хорошо, если вам придется сегодня защищать свои интересы или даже интересы кого-то другого. Если возникнут денежные споры или споры по поводу общей собственности, вы без колебаний изложите свою позицию. Вы чувствуете себя уверенно и готовы к любой ситуации.

Если ваш день рождения сегодня

Музыкант Пол Маккартни (1942), пародист Максим Галкин (1976) и актриса Изабелла Росселини (1952) празднуют сегодня день рождения. У вас прекрасный вкус к жизни и вас нужно стимулировать! Вы очаровательны и красноречивы. Обладая огромным упорством, вы также настойчиво добиваетесь своих целей. Этот год для вас будет более спокойным и расслабленным. Вы заметите, что ваше внимание к партнерству и близкой дружбе будет более важным. Наслаждайтесь нетворкингом.