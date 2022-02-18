Ежедневный гороскоп: пятница 18 февраля 2022

Оповещение о Луне

18, 19 лунный день. Убывающая Луна.

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня с 18:00 до 23:00. После этого Луна переходит из Девы в Весы.

Овен (21 марта — 19 апреля)

В течение следующих четырех недель вы будете счастливы быть более сдержанными, потому что ваш личный год подходит к концу, но ваш новый год (который приходится на ваш день рождения) еще не готов начаться. Используйте это время, чтобы подумать о будущих целях на предстоящий год.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы будете более популярны в ближайшие четыре недели — рассчитывайте на это! Наслаждайтесь более активным взаимодействием с друзьями, а также более активным участием в группах, клубах и ассоциациях. Некоторые из вас возьмут на себя руководящую роль. Примечание: В это окно удобно ставить цели.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Раз в году Солнце находится на вершине вашей карты в течение четырех недель. В тот раз как приехал! Это символизирует, что вы находитесь в центре внимания – и этот свет льстит! Очевидно, что это преимущество, которое вы можете использовать, чтобы добиться того, чего вы хотите.

Рак (21 июня — 22 июля)

Вы обычно путешествуете не просто так. По какой-то причине вы захотите отправиться в путешествие в ближайшие четыре недели. Вы хотите сделать все возможное, чтобы расширить свой кругозор. Учитесь, изучайте и исследуйте!

Лев (23 июля — 22 августа)

В следующие четыре недели жизнь станет для вас более страстной и насыщенной. Проблемы имеют значение. Все будет более черно-белым. Вы будете уделять больше внимания совместному имуществу и финансам. Вы можете заняться самосовершенствованием.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вам потребуется больше сна в течение следующих четырех недель. Вы также обнаружите, что ваше внимание к партнерам и близким друзьям важнее. Сейчас не время идти в одиночку. Сформируйте рабочие единицы. Сотрудничайте с другими. Обратитесь за консультацией к специалистам.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы готовы перейти в рабочий режим в течение следующих четырех недель, потому что хотите быть максимально продуктивными. Вы заняты! Вы хотите, чтобы каждое действие имело значение, потому что вы хотите получить максимальную отдачу от затраченных средств. Вы даже хотите поправить свое здоровье.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Повезло вам! В следующие четыре недели вашей темой станут удовольствия, веселье и общественные мероприятия. Наслаждайтесь игрой с детьми. Наслаждайтесь спортивными событиями. Ищите способы проявить свои творческие способности. Настала ваша очередь свободно выражать себя!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Дом, семья и личная жизнь будут в центре вашего внимания в ближайшие четыре недели. Многие из вас будут более вовлечены, чем обычно, в общение с родителями. Независимо от того, насколько вы заняты, вы будете чувствовать себя в безопасности дома и в знакомой обстановке.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы заняты в ближайшие четыре недели! У вас есть чем заняться, есть на что посмотреть! Короткие поездки, больше чтения и письма, а также более активное общение с братьями, сестрами и родственниками будут поддерживать вас в пути.

Водолей (20 января — 18 февраля)

В следующие четыре недели вы обнаружите, что больше размышляете о своих ценностях. Это включает в себя внешние ценности, такие как деньги и имущество. Тем не менее, это также включает в себя ваши внутренние ценности. Например, что действительно важно в жизни.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Раз в год в течение четырех недель Солнце находится в вашем знаке. На сегодняшний день это происходит. Это означает, что это ваш шанс зарядиться энергией до конца года. Кроме того, вы легко притянете к себе важных людей и благоприятные ситуации. Максимально используйте это.

Если ваш день рождения сегодня

Певец и композитор Аркадий Укупник (1953) и актер Джон Траволта (1954) сегодня отмечают день рождения. Вы трудолюбивый человек, который наслаждается ее земными удобствами, потому что вы цените красоту и удовольствие. Вы щедры, теплы и любите других. Вы также являетесь духовным человеком. В этом году вы можете получить повышение, награду или какое-то признание за свои усилия. Браво! Отличная работа.