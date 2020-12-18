Ежедневный гороскоп. Пятница 18 декабря 2020

4, 5 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Водолей ♒

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Водолее.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня ваши отношения с другими людьми, особенно с группами, будут полезными. Поскольку вы так увлечены чем-то, вы, скорее всего, возьмете на себя или сыграете роль лидера. «Подписывайтесь на меня!» Действительно, вы станете отличным образцом для подражания, потому что вы счастливы и уверены в себе.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Представители власти, начальники, родители, учителя и полиция впечатлены вами сегодня. Это хорошо, потому что у вас высокий уровень визуализации, а это значит, что люди замечают вас больше, чем обычно и говорят о вас. Следите за хорошими новостями, потому что на вашем пути могут появиться подарки и вкусности.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Планы на поездки многообещающие! По крайней мере, вы видите на горизонте что-то, что может расширить ваш мир. Очевидно, вы можете расширить свой кругозор, узнав что-то новое и поговорив с людьми из других стран и разных культур. Делайте то, что вам нравится!

Рак (21 июня — 22 июля)

При обсуждении споров о совместной собственности, наследстве и страховании вы легко отстаиваете свои интересы. Потому что сегодня вы чувствуете себя сильным и бодрым! Кроме того, у вас есть энергия, чтобы позаботиться о том, что вас беспокоит.

Лев (23 июля — 22 августа)

Общаясь с другими сегодня, вы будете открыто и искренне выражать свои чувства, не оставляя сомнений в том, где вы стоите на чем-то. Поскольку подобное привлекает подобное, вы привлечете к себе сильного духа человека, который тоже захочет выложить свои карты на стол!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это продуктивный день для вас! У вас не будет проблем с выполнением того, что вы хотите, потому что у вас есть энергия и стремление к достижению цели. Это означает, что в конце концов вы можете вознаградить себя! Из-за ограничений COVID вам, возможно, придется настроить Zoom Happy Hour. Почему бы и нет?

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы находитесь в веселом настроении, а это значит, что сейчас отличное время для общения с другими людьми. Почему бы не найти другую Деву и не поделиться их счастливым часом Zoom? Это способ взаимодействовать и получать удовольствие! Лучше всего — вы можете выбрать удобное кресло.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Семейные дискуссии сегодня пройдут хорошо, потому что вы полны энергии и готовы проявить инициативу в чем-то. Другие будут прислушиваться к вашим идеям сегодня, потому что они увидят, что у вас есть смелость собственных убеждений. Будьте готовы поделиться тем, что знаете.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это энергичный и веселый день для вас! Вам понравится разговаривать с другими, особенно со знакомыми женщинами. Короткие поездки, встречи и общение со всеми будут для вас сегодня оптимистичным удовольствием. Вы готовы поделиться своими идеями!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Возможно, вам будет приятно купить что-нибудь сегодня для члена семьи или возможно, что-нибудь для дома. Возможно, вы улучшаете то место, где живете, поэтому вы с энтузиазмом относитесь к позитивным изменениям дома. Доверьтесь своим идеям зарабатывания денег!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня Луна в вашем знаке танцует с огненным Марсом, который наполняет вас позитивной энергией! Даже если вы чувствуете себя независимым и готовым к руководящей роли, вы также будете счастливы сотрудничать с другими. Вы полны хороших идей плюс чувствуете себя сильным и смелым!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Поскольку сейчас вы производите такое прекрасное впечатление на начальников, родителей и VIP-персон, вы втайне чувствуете себя довольным собой. И вы должны! Очевидно, что сейчас самое время попросить о повышении или сделать все возможное, чтобы продвигать свои собственные планы, особенно если вам нужно разрешение или одобрение.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Брэд Питт (1963), фигурист и тренер Илья Авербух (1973) и режиссер Стивен Спилберг (1946) делятся сегодня вашим днем ​​рождения. Для вас важно испытывать гордость за то, что вы делаете. Вам нужна цель и направление в вашей жизни. Этот год — время обучения и преподавания. Изучите любую дисциплину, которая поможет вам лучше понять, кто вы есть. Инвестируйте в свое будущее. Этот год задаст вам новое направление, которое может иметь решающее значение для вашего успеха в следующем году.