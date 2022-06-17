Ежедневный гороскоп: пятница 17 июня 2022

Оповещение о Луне

18 лунный день. Убывающая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Водолее.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вам понравится болтать с друзьями и группами. На самом деле разговор с кем-то может побудить вас переосмыслить некоторые будущие цели. Вы полны энергии и положительных эмоций, поэтому другим понравится ваше общество.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня у вас высокая визуализация и это хорошо, потому что с прекрасной Венерой в вашем знаке вы так очаровательны и дипломатичны! Это высокоэнергетический день, а это значит, что вам придется действовать быстро и быть начеку. Работайте усердно, веселитесь!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это быстрый день, как вам нравится. (Скучно не бывает.) Не упускайте возможности путешествовать и исследовать свой мир, чтобы вы могли наслаждаться приключениями и возможностью узнать что-то новое. Вы хотите, чтобы вас стимулировали!

Рак (21 июня — 22 июля)

Хотя вы, возможно, предпочитаете быть сдержанным и закулисным, тем не менее, вы сегодня заряжены энергией и амбициями. Вы будете эффективно решать банковские вопросы, совместное имущество, а также совместные обязанности.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это высокоэнергетический день. В частности, вам понравится компания других, особенно молодых людей. Если вы можете путешествовать, это вас порадует, потому что вы хотите больше исследовать свой мир и узнавать новое. Между тем разговор с кем-то будет дерзким, но увлекательным!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Солнце по-прежнему находится на вершине вашего гороскопа, привлекая к вам внимание, поэтому вы сейчас производите впечатление на всех, особенно на авторитетных лиц и родителей. (Заставьте это работать на вас!) Продолжайте в быстром темпе. Рассчитывайте на поддержку других, чтобы делать свою работу.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Примите все приглашения на вечеринку сегодня. Наслаждайтесь долгим обедом с другом. Участвуйте в детских мероприятиях или во всем, что связано с миром развлечений (а также со спортом), потому что это вызовет у вас энтузиазм. Чем больше вы делаете сегодня, тем больше вы хотите сделать, потому что вы в ударе!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы сегодня очень энергичны, поэтому этот день будет для вас быстрым. Тем не менее, часть вас хочет отойти в сторону и спрятаться дома, если у вас есть шанс. Вы чувствуете потребность отдышаться. Возможно, вы также захотите пообщаться с близкими.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Ваш ум сегодня очень активен, и вы бурлите идеями. Путешествия порадуют вас, потому что вы хотите новых ощущений. Новые лица, новые места! Это отличный день для свиданий и веселое время, чтобы насладиться социальными развлечениями и всем, что связано с миром развлечений, искусства и спорта.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Уважайте свои идеи по зарабатыванию денег сегодня, потому что они могут быть полезными. К счастью, вы можете использовать свою высокую энергию сегодня, чтобы справиться с незавершенными делами дома или в семье, потому что так много всего происходит в вашей личной жизни. Вам повезло, что вы сосредоточены.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня Луна в вашем знаке танцует с Марсом и Ураном. Это наполняет вас электрической энергией и дерзостью! Вы стремитесь исследовать новые идеи и знакомиться с новыми людьми. Вам также понравится развлекать дома, особенно творческих, молодых людей.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вокруг вас сегодня крутится много энергии, тем не менее, вы сосредоточены на домашних и семейных делах. Вы можете делать покупки для своего дома сегодня или зарабатывать деньги, работая дома. Одно можно сказать наверняка, вы действительно цените свое повседневное окружение.

Если ваш день рождения сегодня

Сегодня у чемпионки по теннису Винус Уильямс (1980) и певицы Жанны Бичевской (1944) день рождения. Вы умны, любопытны и всегда хотите узнать больше. Вам нравится быть в курсе, особенно о текущих событиях. У вас такое чувство юмора, которое нравится другим. В этом году темпы медленнее. Пришло время отдохнуть. Это также время, чтобы сосредоточиться на ваших самых близких отношениях, чтобы выяснить, что приносит вам счастье.