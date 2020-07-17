Ежедневный гороскоп. Пятница 17 июля 2020

25, 26 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Близнецы ♊

Лунная тревога

Избегайте покупок или принятия важных решений после 14:00 сегодня до конца дня. Луна в Близнецах.

Овен (21 марта-19 апреля)

Вы хотите поговорить с другими сегодня и это хорошо, потому что вы будете очаровательны. Тем не менее, будьте осторожны с предупреждением о луне, которое начинается около 14:00. Не соглашайтесь ни на что важное.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня Луна находится в вашем Денежном Доме, который поощряет идеи зарабатывания денег и расходы на красивые вещи. Но вот! Проверьте Лунную тревогу. Когда начнется Лунная тревога, ограничьте расходы едой и газом.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня Луна в вашем знаке, которая усиливает ваши эмоции и ваши реакции. (Не волнуйтесь, это то, с чем вы не можете справиться.) Это происходит в течение двух дней каждый месяц с каждым. Тем не менее, сегодня есть предупреждение о Луне. Будьте внимательны к этому!

Рак (с 21 июня по 22 июля)

Это подходящее время для вас, потому что Солнце в вашем знаке, а Марс на вершине вашей диаграммы, пробуждая ваши амбиции. Тем не менее, Луна — ваш правитель и сегодня оповещение о Луне начинается в 14:00. Будьте осторожны!

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня для вас будет важен разговор по душам с подругой. Это может быть важно и для этого другого человека. После вступления в силу предупреждения о Луне не соглашайтесь ни на что важное. Просто слушайте. Просто говорите.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы заметны именно сегодня, потому что Луна находится наверху вашей карты. Это означает, что люди знают личные данные о вашей личной жизни сегодня. Если к вам обращаются с предложением или важным решением — не действуйте после 14:00.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Ваше желание сбежать и путешествовать сегодня сильно. Делайте все возможное, чтобы изменить обстановку. Держите ситуации легкими. Узнайте что-то новое. Поговорите с людьми из других стран или разных стран. Не делайте покупки или соглашайтесь на что-нибудь важное после 14:00.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Хотя вы хотите путешествовать и расширять свой кругозор, сегодня вы сосредоточены на активах или собственности вашего партнера или кого-то еще. Из-за предупреждения о Луне избегайте тратить деньги или принимать важные решения после 14:00.

Стрелец (22 ноября-21 декабря)

Вы должны быть согласны с другими сегодня и быть готовы идти больше на уступки, потому что сегодня Луна находится в знаке, который на 180 градусов противоположен вашему знаку. Не бойтесь, через две недели, когда Луна находится в вашем знаке, они будут уступать, чтобы сотрудничать с вами!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Там много энергии происходит дома и сегодня вы сосредоточены на своей работе, работе или здоровье. Тем не менее, после 14:00 все становится более неудобным, так что имейте это в виду. Когда начнется Лунная тревога, ограничьте расходы едой и газом.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это сказочный, креативный день! Если вы работаете в сфере искусства, индустрии гостеприимства или в сфере развлечений, относитесь к своим идеям серьезно. Запишите их. Сегодня легко мыслить нестандартно. Завтра вы можете пересмотреть свои сны и посмотреть, выполнились ли какие-нибудь из них.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы могли бы хотеть отдохнуть дома сегодня, потому что там чувствуете себя хорошо. Жизнь была игривой, кокетливой и веселой, но вам нужно отдышаться. Как только вы омолодитесь, вы можете вернуться на танцпол!

Если ваш день рождения сегодня

Политик Ангела Меркель разделяет ваш день рождения сегодня. Вам нравится иметь все, что вам нужно, потому что для вас важно чувствовать себя в безопасности. Волнующие новости! Вы вступаете в год новых начинаний! Это означает, что пришло время определить будущие цели, чтобы определить, что вы хотите для себя в ближайшие несколько лет. Будьте активны и физически энергичны в достижении желаемого. Просто сделайте это!