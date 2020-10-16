Ежедневный гороскоп. Пятница, 16 октября 2020

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок и принятия важных решений. 29 лунный день c 05:50 16.10.2020 по 22:32 16.10.2020. 1 лунный день c 22:32 16.10.2020 и до следующего дня.

Луна в знаке зодиака Весы.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это важное новолуние, потому что это единственное новолуние напротив Овна в году. Поскольку Марс находится в вашем знаке уже шесть месяцев (вместо шести недель), вам, возможно, придется иметь дело с горсткой. Используйте сегодняшнее Новолуние, чтобы подумать, как вы можете улучшить свои самые близкие отношения.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это лучший день в году, чтобы думать о том, как работать умнее и организованнее. Что вы можете сделать для этого? Вам не обязательно быть идеальным, но вы можете стать лучше в любом деле. Точно так же как вы можете улучшить свое здоровье?

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодняшнее Новолуние — это возможность подумать, как улучшить отношения со своими детьми и романтическими партнерами. Для вашего собственного счастья подумайте об этом сегодня. Когда тебе легче ладить с другими, жизнь становится проще!

Рак (21 июня — 22 июля)

Новолуние сегодня — ваш лучший шанс в течение всего года подумать о том, как улучшить отношения в семье. Кроме того, как вы можете улучшить свой дом и как вы относитесь к тому месту, где живете. Это очень просто и важно для такого гнезда, как вы.

Лев (23 июля — 22 августа)

Мы стадные существа. Нам нужно, чтобы нас видели и слышали, плюс мы должны видеть и слышать других. Это улица с двусторонним движением. Сегодняшнее новолуние — идеальный день, чтобы подумать о своем стиле повседневного общения с людьми. Какие улучшения вы можете сделать?

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня лучший день в году для оценки ваших активов, вашего богатства, ваших доходов и вашего денежного потока. Какая картина? Чем вы должны и чем владеете? Получите точную картину, потому что эта информация расширит ваши возможности.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня в вашем знаке единственное новолуние в году, и это идеальное время для размышлений. Для начала подумайте об образе, который вы создаете в своем мире. Посмотрите реалистично в зеркало. Как можно улучшить свою внешность? Аналогичным образом, как вы можете улучшить свои самые близкие отношения?

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Новолуние сегодня происходит в скрытой части вашего графика. Вы привыкли к секретам. Знак Скорпиона управляет всем, что «скрыто» — подсознанием, психологией, медициной и всем, что связано со смертностью. Добрый день, чтобы исследовать свои секреты.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы жизнерадостный, веселый, дружелюбный знак, поэтому вы можете эффективно использовать сегодняшнее Новолуние. Это конкретное новолуние предлагает вам возможность подумать о том, как вы можете улучшить свои дружеские отношения и отношения с группой. Идеи?

Козерог (22 декабря — 19 января)

Единственное «Новолуние» сегодня — очевидная возможность для вас! Что вы можете сделать, чтобы улучшить отношения с начальством, родителями, учителями и авторитетными лицами? Когда у вас хорошие отношения с этими людьми — жизнь течет более гладко. Ты думаешь?

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы хотите сделать мир лучше. Сегодняшнее «Новолуние» побуждает вас задуматься об основных темах, влияющих на мир сегодня. Это серьезно. Какова твоя роль во всем этом? Какова ваша роль в решении этих проблем?

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Каждое новолуние дает нам шанс для новых начинаний. Сегодняшнее «Новолуние» побуждает вас задуматься о том, как можно улучшить свою долговую картину, а также о том, как лучше всего справиться с общим имуществом и обязанностями. Головоломка!

Если твой день рождения сегодня

Ирландский философ, эстет, писатель, поэт Оскар Уайльд (1854-1900), российский предприниматель, основатель и генеральный директор компании Wildberries, вторая женщина-миллиардер в России Татьяна Бакальчук (1975), рок-музыкант, лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко.(1968) и актер, режиссер Тим Роббинс (1958) сегодня делятся своим днем ​​рождения. Вы верный друг. Хотя вам комфортно в одиночестве, вы предпочитаете компанию других. Настала ваша очередь провести веселый год впереди! Вы будете более популярны и будете наслаждаться теплыми дружескими отношениями. Вы также будете благодарны за свою жизнь и будете ценить повседневное счастье и красоту вокруг вас. Возможно, вам придется сделать важный выбор. Выбирай с умом.