Ежедневный гороскоп: пятница 16 июля 2021

6, 7 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Весы ♎

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Весах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Вы будете более эмоциональны, чем обычно, выражая себя сегодня в самых личных отношениях. (Брак, дружба и даже враги.) Это означает, что что бы ни случилось — дружеский обмен или конфликт — это будет эмоционально заряжено! Остерегайтесь резких рефлексов.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы должны поставить свои собственные эмоциональные соображения на второй план перед благосостоянием или требованиями кого-то еще. Это не означает, что вы должны играть в мученическую игру, но это означает, что что-то сегодня будет иметь приоритет над вашими собственными потребностями. Оставайтесь спокойным.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня у вас сердце на рукаве! Романтика, флирт и развлечения с другими понравятся и вы не скроете свой восторг и свои чувства! (Сегодня отношения с женщинами улучшатся.) Вы также можете чувствовать дополнительную защиту и заботу о других, особенно о детях.

Рак (21 июня — 22 июля)

Возможно, вы захотите сегодня расслабиться дома в коконе, потому что вам понравится отдыхать в знакомой обстановке. Разговор с родственницей может иметь значение. Вы можете увидеть, насколько ваша жизнь зависит от ваших повседневных привычек. (То же самое для всех нас.)

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы очень хотите общаться с другими сегодня. Вы хотите выходить на улицу, чтобы увидеть людей, а также чтобы вас заметили. В разговоре с кем-то вы хотите настоящих отношений — чего-то честного и реального. Не стоит тратить время на поверхностную болтовню. Вы хотите подлинного обмена.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня легко идентифицировать себя со своим имуществом или с тем, что вы цените. Вот почему у вас может быть сильная привязанность к чему-то. Вы точно не захотите кому-то одолжить. Или, с точки зрения ваших ценностей, вы можете обнаружить, что защищаете себя в области, где на самом деле ничего не поставлено на карту.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня Луна в вашем знаке, второй день. (Это в вашем знаке два дня каждый месяц.) Это усилит ваши эмоции и вызовет у вас более сильную потребность принадлежать другим и относиться к ним. Хорошая новость в том, что Луна в вашем знаке немного улучшит вашу удачу!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня Луна скрывается в вашей карте, а это значит, что у вас также будет соблазн удалиться и сохранить свои чувства в секрете. Вы цените свою конфиденциальность и не испытываете особого желания общаться. Возможно, вы захотите изучить мистические или духовные дисциплины.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы будете чувствовать себя более защищенным по отношению к другу или более заботливым. Это потому, что сегодня для вас важнее эмоциональный контакт с другими людьми, особенно с друзьями и группами. Вы можете даже ревновать, если друг уделяет больше внимания кому-то другому.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Независимо от того, что вы делаете, вы более высоки сегодня, а это значит, что другие люди замечают вас больше, чем обычно. Фактически, некоторые люди будут говорить о вас, особенно о личных подробностях вашей личной жизни. (Например, что с этим?) Вам нужно что-то исправить?

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня на тонком уровне вы жаждете приключений! Вы хотите, чтобы произошло что-то необычное и захватывающее, потому что вам нужна стимуляция в вашей жизни. Если вы не можете путешествовать, вы можете насладиться мысленным путешествием через учебу, фильм или беседу с кем-то другим.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня ваши эмоциональные переживания будут более интенсивными, чем обычно. Это включает в себя ваше взаимодействие с друзьями, членами семьи и даже широкой публикой. Вы можете чувствовать собственничество по отношению к собственности или чему-то, что хранит воспоминания из вашего прошлого.

Если ваш день рождения сегодня

Певец и музыкант Григорий Лепс (1962), певец и музыкант Леонид Агутин (1968) и астролог Павел Глоба (1953) делятся сегодня вашим днем ​​рождения. Вы дружелюбны и общительны, но иногда стесняетесь. Вы очень интуитивны и точно судите о характерах других людей. Вы твердо убеждены в силе позитивного мышления. В этом году вы находитесь в начале нового девятилетнего цикла, а это значит, что все открыто. Будьте смелыми и гибкими. Откройте любую дверь!