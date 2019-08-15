Ежедневный гороскоп, пятница 16 августа 2019

15, 16 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Рыбы ♓

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок или важных решений с 5:45 вечера до 9 вечера. Полнолуние в Водолее.

Овен (21 марта-19 апреля)

Несмотря на то, что вам не терпелось много работать, сегодня вы можете испытывать трудности! Зачем? Из-за полнолуния. Внезапно отношения с боссами и даже коллегами становятся более деликатными. Действуйте осторожно.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы чувствуете себя втянутыми между требованиями дома и семьи в сравнении с требованиями вашей карьеры и работы. Вы не можете угодить обоим. С этим конкретным полнолунием не игнорируйте требования дома и семьи. Идите с тем, что происходит.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете сегодня, потому что для вас это случайный день. Подумайте, прежде чем говорить или действовать, чтобы потом не сожалеть. Хотя вы сейчас сильны и самоуверенны, потяните поводья. Послушайте, что говорят другие.

Рак (21 июня-22 июля)

Что-то, что связано с финансами, заработком или определенным имуществом, сейчас придет к концу. Это своего рода момент «сделай или умри». Вы верите в то, что делаете, или нет. Оглянитесь вокруг и подведите итоги.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня происходит единственное полнолуние напротив вашего знака. Это означает, что что-то приходит в голову в ваших самых близких отношениях. Это также может означать, что вы не согласны с кем-то. Будьте благоразумны. Найдите золотую середину.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодняшняя полная луна может создать проблемы для вас на работе. Это может также создать проблемы для вашего здоровья или что-то, что может быть связано с домашним животным. Справляйтесь как можно лучше, потому что энергия Полнолуния исчезнет через 48 часов.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это непростой день для романтики из-за энергии Полнолуния. Кроме того, это может быть сложным, если вы родитель и имеете дело с детьми. Тем не менее, проблема может быть выявлена. Эта полная луна может показать вам, где вам нужно идти на компромисс и быть разумным.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Раскол в семье может произойти сегодня из-за энергии Полнолуния. Вы можете столкнуться с разногласиями с большинством членов семьи или с кем-то, кто имеет авторитет в семье. Никогда не больно слушать. На самом деле, слушая, вы можете видеть вещи другими глазами.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это случайный день для вас в устной и физической форме. Избегайте спорных споров о политике, религии и национальных проблемах, потому что они будут трудными и беспокоящими. (Вам не нужна эта негативная энергия.) Вместо этого, выберите большую дорогу, потому что это ваш стиль. Вы Кентавр, лучник!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодняшнее Полнолуние стреляет по обоим вашим Денежным домам, поэтому что-то, что связано с вашими финансами или чем-то, чем вы владеете, или даже финансами кого-то другого, может прийти в голову в это время. Тщательно продумайте ситуации, прежде чем действовать. (Вы всегда делаете это.)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня имеет место единственное Полнолуние в вашем знаке в течение всего года, которое может сделать вас более эмоциональным и более возбужденным, чем обычно. Остерегайтесь чрезмерного реагирования или выплескивания чего-либо, о чем вы позже пожалеете. Положите крышку на эмоции и дайте всему трезвую мысль.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы много работаете в последнее время и чувствуете себя хорошо по этому поводу. Вы гордитесь тем, что делаете. Кроме того, другие сотрудничают с вами. (Отлично!) Не позволяйте никому заставлять вас задуматься над тем, что вы делаете. Следуйте за своими догадками и работайте для наивысшего блага, включая свое.

Если ваш день рождения сегодня

Писатель и режиссер Павел Санаев, написавший повесть «Похороните меня за плинтусом» и радиоведущая Алла Довлатова сегодня разделяют ваш день рождения. Вы оптимист, который легок, но всегда наблюдателен. У вас есть высокие стандарты для себя. Поздравляю, потому что это ваше время сбора урожая. Теперь вы начнете пожинать плоды своих усилий за последнее десятилетие. Вот почему вы будете пользоваться повышенным влиянием и лидерством в ваших отношениях. Вы заслуживаете это время успеха.