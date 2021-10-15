Ежедневный гороскоп: пятница 15 октября 2021

9, 10 лунный день. Растущая Луна

Предупреждение о Луне

Осторожность! Избегайте покупок или принятия важных решений с 5:00 до 19:30 сегодня. После этого Луна переходит из Водолея в Рыб.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это фантастический день, чтобы пообщаться и насладиться компанией других, потому что все будут оптимистичны и рады видеть друг друга. Обсуждения могут быть глубокими. Однако в течение всего дня есть оповещение о Луне. Осторожно!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы чувствуете себя бодрым физически. Вы счастливы, что живы! Групповые занятия помогут вам достичь поставленных сегодня целей. Вы будете хорошо работать с другими, потому что люди будут рады сотрудничать друг с другом. Возможны поездки, связанные с работой. Проверьте оповещение о Луне!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это замечательный творческий день и это хорошая новость для художников и всех, кто занимается творческими проектами, работает с детьми или занимается спортом. Общественные мероприятия и отпуск будут приятными. Однако не ходите по магазинам. Проверьте оповещение о Луне!

Рак (21 июня — 22 июля)

Семейные посиделки сегодня будут приятными. На самом деле, любое домашнее собрание с любой целью станет для вас положительным опытом. Однако избегайте покупки чего-либо, кроме еды и бензина. Точно так же избегайте важных решений из-за сегодняшнего предупреждения о Луне.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня ваше общение с окружающими будет оптимистичным и позитивным! Ваши идеи будут амбициозными и у вас будет напряженный день, полный коротких поездок, разговоров, встреч и дискуссий. Однако обратите внимание: на весь день есть оповещение о Луне!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это непростой день. Это отличный день, чтобы поднять свой заработок или обсудить финансы. Тем не менее, в течение всего дня есть предупреждение о Луне, что означает, что не тратьте деньги ни на что, кроме еды и бензина и избегайте важных решений. Осторожно!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня Солнце в вашем знаке танцует с счастливым Юпитером, что заставляет вас чувствовать себя в гармонии с другими. Вы будете счастливы использовать свою энергию для достижения целей, особенно работая в группе. Люди настроены оптимистично. Однако в течение всего дня есть оповещение о Луне. Действуйте осторожно!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это хороший день для вас. Вы чувствуете себя синхронизированными с собой и другими в личном плане. Для некоторых из вас этот день будет духовно полезным. Скорее всего, вы предпочтете расслабиться. Вам будет комфортнее всего за кулисами. Помните о Луне.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это отличный день, чтобы пообщаться с другими. Вам понравится проводить время с друзьями или участвовать в занятиях, группах и крупных организациях. Чувство оптимизма и бодрости наполнит ваш диалог с другими людьми. Однако сегодня лунное предупреждение, а это значит, что нужно избегать важных решений и покупок. (См. Выше.)

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы кажетесь успешным, даже богатым, независимо от того, как вы себя чувствуете и в чем заключается суть дела. Вот почему другие хотят поделиться вашей компанией. Они также могут попросить вашего совета. Помните об ограничениях сегодняшнего оповещения о Луне. (См. Выше.)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня Солнце танцует с Юпитером в вашем знаке. Кроме того, Луна также находится в вашем знаке, а это значит, что это позитивный, оптимистичный день для вас! Дела пойдут по-вашему. Тем не менее, сегодня есть также оповещение о Луне весь день, поэтому избегайте расходов и важных решений.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

С одной стороны, это день положительных денег для вас, потому что вам будут приходить подарки, лакомства и услуги от других людей. Однако в течение всего дня действует Лунное оповещение, а это значит, что избегайте важных финансовых решений и покупок! Сложный день!

Если ваш день рождения сегодня

Музыкант Вячеслав Бутусов (1961) и актриса Анна Хилькевич (1986) сегодня разделяют ваш день рождения. У вас бодрый, энергичный дух! Вам нравится общаться и разговаривать с другими. Вам также нравятся красивые вещи, особенно привлекательная одежда. Люди видят в вас щедрого и доброго человека. Это прекрасный год для вас, потому что у вас гораздо больше возможностей пообщаться с другими людьми. Расслабьтесь! Распустите волосы. Веселитесь, но помните свои цели.