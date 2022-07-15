Ежедневный гороскоп: пятница 15 июля 2022

Оповещение о Луне

16, 17 лунный день. Убывающая Луна.

Сегодня до 21:30 нет ограничений на покупки или принятие важных решений. Луна в Водолее.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вам может быть трудно общаться с другом или членом группы. Авторитетные фигуры могут помешать вашим планам. Если это так, это может вызвать у вас бунт, хотя по всей вероятности, у вас связаны руки. Сегодня вы должны продемонстрировать грацию под давлением. (Вы можете это сделать.)

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это не лучший день, чтобы иметь дело с боссами, родителями, полицией или кем-либо, кто обладает властью, потому что они бросят холодную воду на ваши идеи. Не спрашивайте разрешения или одобрения. (Подождите еще один день.) Если вы чувствуете бунт и недовольство происходящим, держите свои чувства при себе.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Планы на поездку сегодня могут вас разочаровать. Возможно, они отменены или отложены. Точно так же вопросы, связанные с высшим образованием, издательским делом, средствами массовой информации, медициной и законом, — все это области, в которых вы можете чувствовать себя обделенными или отвергнутыми. Подождите еще день.

Рак (21 июня — 22 июля)

Финансовые вопросы сегодня могут разочаровать, особенно связанные с общей собственностью, банковским делом, долгами, налогами или наследством. На самом деле, это разочарование может стать для вас неожиданностью. Подождите день или два, чтобы разобраться с этим, потому что вы все еще сильны с Солнцем в вашем знаке. Надейтесь на лучшее!

Лев (23 июля — 22 августа)

Отношения с партнерами и близкими друзьями сегодня немного натянуты. Кто-то может пролить свет на ваш парад, что может вас удивить или разочаровать. Если это так, подождите другого времени и другого открытия для ваших планов, потому что время решает все. Вы не можете угодить всем.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня что-то может нарушить ваш рабочий распорядок. Точно так же что-то неожиданное может повлиять на вашего питомца. Что бы вы ни делали сегодня, вы можете обнаружить, что правила и предписания будут препятствовать вашим действиям или планам и вы ничего не сможете с этим поделать. (Бывает.)

Весы (23 сентября — 22 октября)

Родители должны быть особенно бдительными сегодня, потому что этот день подвержен несчастным случаям для их детей. В любом случае, дети сегодня могут нести повышенную ответственность. Между тем социальные планы могут внезапно измениться, особенно если мероприятие ограничено правилами или юридическими деталями.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Обсуждения с семьей могут быть трудными сегодня, особенно если вы разговариваете с родителем или старшим членом семьи. Кто-то укажет, почему вы не можете что-то сделать, вместо того, чтобы поощрять вас. Естественно, это будет вас раздражать, но что поделаешь? Лучше принять свои ограничения.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Обратите внимание на все, что вы говорите и делаете сегодня, потому что этот день подвержен несчастным случаям для вашего знака. Сегодня вы можете о чем-то беспокоиться, возможно, потому, что происходит что-то неожиданное. Вы также можете чувствовать себя отрезанным от других, что является чувством одиночества.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Следите за своими деньгами и своим имуществом сегодня, потому что что-то неожиданное может повлиять на ваши активы или богатство. Вы можете быть разочарованы, узнав о правилах или положениях, которые вам не нравятся. Или возможно, кто-то во власти ограничит то, что вы хотите сделать.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня могут произойти неожиданные события или ситуации, особенно в отношениях с родителями, начальством, полицией или кем-то у власти и эти события могут вам не понравиться. Они могут ограничить вашу свободу. Они могут помешать вашим планам. Выберите лучший вариант, который принесет вам пользу.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы чувствуете себя смутно беспокойным. Вы также можете чувствовать себя одиноким или отрезанным от других, потому что все идет не так, как вы хотите. Ваш лучший выбор может состоять в том, чтобы изучить социальные возможности. Спорт, игры с детьми или прогулка с другом помогут вам почувствовать себя лучше. Сделайте что-нибудь.

Если ваш день рождения сегодня

Музыкант Александр Васильев (1969) лидер группы «Сплин» и актриса Жанна Эппле (1964) отмечают свой день рождения сегодня. Вы полны энтузиазма, оптимистичны, заботливы и очень любите дом и семью. Вы верите в силу позитивного мышления и обладаете притягательной личностью. Вы ориентированы на детали в своем подходе к вещам. Этот год является началом нового, нового девятилетнего цикла. Будьте открыты для новых направлений и возможностей!