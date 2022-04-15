Ежедневный гороскоп. Пятница, 15 апреля 2022

Оповещение о Луне

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Весах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня Луна находится напротив вашего знака, а завтра полнолуние. Это может вызвать напряженность между вами и близкими друзьями и партнерами. К счастью, хотя проблемы увеличиваются по мере приближения каждого полнолуния, после их пика они уменьшаются или исчезают.

Телец (20 апреля — 20 мая)

По мере приближения завтрашнего полнолуния вам может быть все труднее общаться с коллегами. Вы также можете быть не в ладах с кем-то из-за домашнего животного. Или вы можете почувствовать растущую озабоченность по поводу своего здоровья. Все это исчезнет к воскресенью.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Романтические партнеры сегодня должны быть терпеливы друг к другу; и точно так же родители должны быть терпеливы со своими детьми, потому что сегодня перед завтрашним полнолунием происходит накопление энергии, которая может вызвать беспокойство у всех. Оставайтесь спокойными.

Рак (21 июня — 22 июля)

Луна – ваш управитель, а значит, вы обязательно чувствуете Полнолуние. Завтрашнее полнолуние будет немного сложным, потому что оно противоречит вашему знаку. После пика все будет проще. А пока, сегодня, будьте терпеливы с другими, особенно с родителями, начальниками и авторитетными фигурами.

Лев (23 июля — 22 августа)

Будьте осторожны сегодня, потому что этот день может привести к несчастным случаям. Мы говорим о физических происшествиях, а также о словесных происшествиях. («Я только что это сказал?») Поэтому идите медленно и подумайте, прежде чем что-то сказать или сделать. Будьте осторожны.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы можете обнаружить, что финансовые вопросы достигают апогея. Это может вызвать у вас некоторую тревогу. Обнадеживает тот факт, что после завтрашнего пика Полнолуния эти проблемы уменьшатся и, возможно, даже исчезнут! (Это включает в себя беспокойство по поводу того, что у вас есть.) Расслабьтесь.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Завтра будет единственное Полнолуние в вашем знаке за весь год, поэтому сегодня вы чувствуете некоторое накопление энергии или беспокойства внутри себя. (Это просто обострение эмоций.) Поэтому делайте все возможное, чтобы оставаться спокойным и заземленным. К воскресенью все будет намного лучше.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы должны быть терпеливы с коллегами, а также с самим собой из-за накопления энергии перед завтрашним полнолунием. Это накопление энергии может создать ситуацию, связанную с домашним животным, или, возможно, что-то, связанное с вашим здоровьем. Все улучшится после завтрашнего пика Полнолуния.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Родители должны знать, что в этот день их дети могут немного пострадать, поэтому, пожалуйста, следите за ними. Это потому, что сегодня происходит накопление энергии перед завтрашним Полнолунием. Вы можете почувствовать, что люди чересчур оживлены в социальных ситуациях. Легко это делает.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Завтра полнолуние будет в верхней части вашего графика. Это единственный раз за весь год, когда это может случиться. Вот почему сегодня вам может быть трудно общаться с начальниками, родителями, учителями и полицией. Все немного напряжно. Расслабтесь. Плывите по течению. К воскресенью все будет намного лучше.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете, потому что сегодня день для вашего знака слегка подвержен несчастным случаям из-за накопления энергии перед завтрашним полнолунием. Не торопитесь. Подумайте дважды, прежде чем поддерживать необычные системы убеждений и теории. Прежде чем соглашаться с тем, во что верит кто-то другой, подумайте или изучите предмет.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Финансовые вопросы сегодня могут быть сложными, особенно в отношении денег других людей или вашей ответственности за кого-то другого. (Это включает в себя завещания, наследство, счета, налоги и совместное имущество.) К воскресенью у вас будет больше ясности в этих вопросах — хочется надеяться.

Если твой день рождения сегодня

Алла Пугачева (1949) – советская и российская эстрадная певица, актриса, народная артистка СССР, актриса Мэйси Уильямс (1997) отмечают свой день рождения сегодня. Вы целеустремленный человек с сильным чувством этики, который любит, когда его ценят. Для вас важны честность и справедливость. Этот год для вас – время размышлений и обучения. Вы можете изучить или обновить свои духовные или религиозные убеждения. Этот год станет более захватывающим, поскольку он идет вперед.