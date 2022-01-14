Ежедневный гороскоп: пятница 14 января 2022

12, 13 лунный день. Растущая Луна

Оповещение о Луне

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня после 21:00. Луна в Близнецах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня Меркурий становится ретроградным, а это значит, что вы столкнетесь с начальниками, родителями и авторитетными фигурами из своего прошлого. Это может быть хорошей новостью или нет. Может быть, это полезный контакт? С другой стороны, столкновение с этим человеком из вашего прошлого может быть обломом.

Телец (20 апреля — 20 мая)

До начала февраля Меркурий будет ретроградным, начиная с сегодняшнего дня, что является прекрасной возможностью для вас, потому что это поможет вам закончить статьи, рукописи, возможно, диссертацию или что-либо, связанное с юридическими вопросами, высшим образованием и издательским миром. Используйте это!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня Меркурий становится ретроградным в одном из ваших Денежных Домов, а это означает, что почтовые чеки и деньги, приходящие к вам, будут задерживаться на следующие несколько недель. Тем не менее, это также дает вам возможность перефразировать детали о наследовании и общей собственности.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня Меркурий становится ретроградным прямо напротив вашего знака, а это значит, что вы обязательно услышите от бывших партнеров и старых друзей из прошлого. Иногда это хорошо, возможно, это возможность для завершения или шанс наверстать упущенное в старой истории. Иногда это не так хорошо.

Лев (23 июля — 22 августа)

В течение следующих нескольких недель ваша эффективность будет страдать от глупых ошибок, промахов, неуместных документов, пропущенных встреч и запутанного общения. Это не будет серьезно. Они будут как заусенцы, которые будут раздражать вас в течение дня. Храбритесь!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Бывшие любовники и старые увлечения вернулись в ваш мир для многих из вас. Это может быть захватывающим или совершенно нервирующим. Все зависит от истории отношений, не так ли? Следующие две недели — хорошее время, чтобы закончить творческие проекты и отработать техники и навыки.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Семья может разбить лагерь у вашего порога и есть из вашего холодильника в течение следующих нескольких недель, потому что вы обязательно столкнетесь с родственниками, которых вы не видели или о которых не слышали какое-то время. Это будет шанс для вас наверстать упущенное в старые добрые времена.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

До начала февраля Меркурий будет ретроградным, что создаст для вас транспортные задержки. Опоздания на автобусы и поезда, проблемы с автомобилями, запутанные встречи и путаница в общении станут классикой для вашего знака в это время. Удачи.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Финансовые транзакции будут отложены в ближайшие несколько недель до начала февраля. Чеки по почте будут задерживаться. Сделки могут провалиться. Там могут быть путаные ошибки в отношении доходов. Если вы ищете работу, вернитесь туда, где вы работали или подавали заявку раньше, чтобы получить лучший шанс.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Меркурий будет ретроградным в вашем знаке до начала февраля, а это значит, что вы снова столкнетесь со всевозможными людьми из прошлого, внезапно появившимися в вашем мире. Между тем, глупые ошибки, неуместные предметы и задержки с транспортировкой будут преследовать вас. Так оно и есть.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Ваша способность исследовать и находить ответы из прошлого в течение следующих нескольких недель будет превосходной, потому что Меркурий ретрограден в скрытой части вашей карты. Вы можете использовать это в своих интересах! Найдите решения старых проблем и ответы на старые вопросы.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Весьма вероятно, что в ближайшие несколько недель вы услышите новости от старых друзей или членов групп, к которым вы принадлежали в прошлом. Эти люди так или иначе выходят из трущоб. Это может быть возможностью для вас — или нет. Возможно, вы захотите спрятаться.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Станислав Ярушин (1981) и актриса Эмили Уотсон (1967) отмечают свой день рождения сегодня. У вас острый ум и прекрасное чувство времени. Вы также очень наблюдательны. Вы отличный организатор, верный и преданный семье. В этом году жизнь будет более приятной и общительной! Присоединяйтесь к другим. Некоторые окажутся на виду у публики.