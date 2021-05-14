Ежедневный гороскоп. Пятница 14 мая 2021 года

3, 4 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Близнецы ♊

Предупреждение о Луне

Внимание: избегайте покупок или принятия важных решений с 3:30 до 18:45 сегодня. После этого Луна переходит из Близнецов в Рак.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Наслаждайтесь общением с друзьями и родственниками сегодня. Точно так же вы можете быть довольны короткой поездкой. Тем не менее, помните об ограничениях оповещения о Луне и избегайте покупки чего-либо, кроме еды и бензина, пока все не закончится. Предупрежден — значит вооружен.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня три планеты находятся в главном денежном доме на вашем графике, что означает, что вы поглощены денежными идеями, финансовыми планами и возможными экскурсиями по магазинам лично или в Интернете. Помните об ограничениях оповещения о Луне (см. Выше). Ограничьте траты едой и газом.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня Венера, ваш управитель Меркурий и Луна — все в вашем знаке, что вызывает у вас эмоции и желание поговорить с другими. Венера также делает вас очаровательными и дипломатичными со всеми. Тем не менее, избегайте важных решений и покупок из-за сегодняшнего предупреждения о Луне. (См. Выше.)

Рак (21 июня — 22 июля)

Марс в вашем знаке — это высокая энергия! Более того, расположение Солнца прямо сейчас делает вас популярным. Сказав это, проверьте предупреждение о Луне выше. Во время этого оповещения ни в чем не участвуйте волонтером и не соглашайтесь ни на что важное. Не ходите по магазинам. (Кроме еды.)

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы прекрасно выглядите для других, особенно для начальников, родителей и VIP-персон. Кроме того, отношения с друзьями и группами дружеские и приятные. Тем не менее, помните об ограничениях оповещения о Луне (см. Выше). Не занимайтесь волонтерством. Ограничьте покупки продуктами питания и бензином.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Поскольку у вас пробуждается чувство приключения и вы хотите заняться чем-то другим, вы хотите исследовать новую территорию. Однако большую часть этого дня есть предупреждение о Луне. Это всегда веселые, творческие времена, но плохие времена для важных решений или покупок. Ну что ж.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Помните об ограничениях оповещения о Луне, потому что сейчас вы сосредоточены на совместной собственности, налогах, долгах и наследстве. Важный материал. Во время любого оповещения о Луне всегда избегайте важных решений и траты денег — за исключением еды и бензина.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Прямо сейчас для вас важны близкие отношения. Между тем, многим из вас требуется больше сна, чем обычно. Однако помните об ограничениях оповещения о Луне в течение большей части этого дня. Избегайте важных решений и покупок. (Кроме еды.)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы стремитесь стать лучше организованными — без вопросов. (Отличная идея.) Имейте в виду, что большую часть этого дня приходится на Лунное оповещение, во время которого часто бывают перебои и задержки. Поэтому действуйте осторожно. Отложите важные решения на другой день. Запишите свои творческие идеи!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Большую часть этого дня проходит Лунное оповещение, это время для творчества, потому что легко мыслить нестандартно. Поскольку вы сосредоточены на играх, мире развлечений и индустрии гостеприимства, уважайте свои творческие идеи! Примечание. Подождите, пока не закончится оповещение о Луне, чтобы начать действовать.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Несмотря на то, что сейчас вы сосредоточены на доме, семье и личной жизни, тем не менее, ваша способность придумывать творческие, оригинальные идеи сегодня впечатляет. Записывайте свои идеи, но не выполняйте их во время оповещения о Луне. (См. Выше.) Будьте умны.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы стремитесь общаться с другими, потому что имеете дело с более быстрым и ускоренным повседневным темпом. Возможно, вы пишете и учитесь больше, чем обычно. Помните об ограничениях оповещения о Луне сегодня, особенно при разговоре с членами семьи. Откладывайте важные решения и покупки до тех пор, пока все не закончится.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Кейт Бланшетт (1969), композитор Владимир Матецкий (1952) и участник дуэта «Кар-Мэн» певец Сергей Лемох сегодня разделяют ваш день рождения. Вы умны, креативны и уравновешены. Вам нравится решать необычные, нестандартные ситуации, чтобы вы могли их исследовать. У вас также есть сильное чувство цвета и стиля, что можно продемонстрировать в вашем гардеробе. Это социальный год! Кроме того, это результат того выбора, который вы, возможно, сделали в прошлом году. Впереди вас ждет интересное время!