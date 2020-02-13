Ежедневный гороскоп. Пятница 14 февраля 2020

21 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Скорпион ♏

Лунная тревога

Избегайте покупок или важных решений с 13:15 до 17:00 часов сегодня. После этого Луна движется из Весов в Скорпиона.

Овен (21 марта-19 апреля)

Сегодня есть свои проблемы, особенно в отношении боссов, родителей и авторитетов (включая полицию). Для начала, сегодня днем ​​и позже, это оповещение о Луне (см. Выше). Не делайте ничего важного за это время.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Избегайте спорных вопросов, таких как политика, религия и расовые проблемы сегодня, потому что они не будут идти хорошо. Кроме того, сегодня днем ​​и позже, есть Лунная тревога – знайте об этом.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Дети могут быть повышенной ответственностью сегодня. Авторитетные цифры бросают вызов – без вопросов. Полегче, потому что Лунная тревога находится на месте днем ​​и чуть позже – см. выше. Тем не менее, не стесняйтесь исследовать творческие идеи, потому что вы с ними на связи сегодня.

Рак (21 июня-22 июля)

Хотя сегодня вы будете счастливы прятаться и отдыхать дома, могут возникнуть трудности с авторитетными фигурами, включая партнеров, родителей и пожилых родственников. Согласитесь, ничего важного во время оповещения о Луне (см. Выше) и никогда не стоит недооценивать силу вежливости.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня легко попасть в режим беспокойства. Правда в том, что большинство вещей, о которых мы беспокоимся, никогда не происходит. (Я говорю это лицемерно, потому что я беспокоюсь.) «Беспокойство похоже на кресло-качалку. Оно дает вам занятие, но ни к чему не приводит».

Дева (23 августа — 22 сентября)

Ваше финансовое положение может вас сегодня насторожить. (Нет денег, нет веселья.) Однако все выглядит хуже, чем на самом деле. Сатурн на картинке, а Сатурн везде подвешивает черную крепированную бумагу. Расслабьтесь. Тем не менее, ограничьте расходы на время Лунной тревоги едой, газом и развлечениями.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня Луна в вашем знаке противоречит Сатурну, что может создать мимолетную депрессию. «Никто меня не любит». «Мои лодыжки толстые?». Это влияние также может создавать проблемы в отношениях. Но все это сводится к негативному мышлению. Будьте в курсе Лунной тревоги. (См. выше.)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня жизнь выглядит хуже, чем она есть на самом деле. Это как надеть не ту пару очков. Но это временно – мимолетное темное облако на ваших горизонтах. Завтра на самом деле счастливый день! Идите с этим. Идите с тем, что работает.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Важный разговор со знакомой женского пола может быть обломом сегодня. Вы можете чувствовать себя осужденным или раскритикованным. Или, может быть, вы судья или критик? В любом случае – отпустите, потому что завтра прекрасный день. Знайте об ограничениях оповещения о Луне сегодня.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это плохой день, чтобы просить одобрения или разрешения у любой авторитетной фигуры – боссов, родителей, учителей, VIP-персон или полиции. Их ответ, вероятно, будет: «Нет». Зная это заранее, даже не спрашивайте. Проверьте Лунную тревогу, чтобы быть в курсе.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Преподаватели и профессора, а также религиозные деятели могут быть на вашем деле сегодня. Или, возможно, кто-то держит Книгу Правил. «Вы не можете сделать это». Не расстраивайтесь. Это всего лишь временная неудача. Завтра лучший день. Определенно.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это плохой день, чтобы просить кредит или ипотеку или просить кого-то одолжить, потому что двери будут закрыты для вас. Просто примите это и даже не ходите туда. Не сегодня. Не расстраивайтесь из-за своей справедливой доли чего-либо. Завтра все будет намного лучше!

Если ваш день рождения сегодня

Ведущий «Комеди клаб» Гарик Мартиросян разделяет ваш день рождения сегодня. Вы дружелюбны, уравновешены, спокойны и расчетливы. Вы также умный коммуникатор. Пришло время определить будущие цели, потому что вы вступаете в год захватывающих новых начинаний! Что вы хотите для себя в ближайшие несколько лет? Будьте активны в достижении того, что вы хотите. В этом году вы будете физически энергичны!