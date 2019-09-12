Ежедневный гороскоп. Пятница, 13 сентября 2019

14, 15 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Рыбы ♓

Лунная тревога

Сегодня, после 3:00, у нас сегодня «все чисто», чтобы делать покупки и вести дела. Луна в Рыбах.

Овен (21 марта-19 апреля)

Это сказочный день на работе. Вы чувствуете себя уверенно, смело и славно. Ничто не может победить вас. Благодаря такому позитивному отношению и сильной энергии вы многого достигнете. Единственный возможный недостаток – вы можете что-то переоценить.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы требуете свободы быть самим собой. Естественно, это игривый, поддерживающий день, полный развлечений и возможностей выразить свое творчество. Секс будет жарким, а общественные мероприятия – веселыми.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня у вас есть много энергии, чтобы заняться домашними проектами, ремонтами, перемещением мебели и, возможно, рытьем канав вокруг вашей собственности? Тем не менее, вы можете быть немного агрессивным, имея дело с родителями и другими членами семьи.

Рак (21 июня-22 июля)

Это мощный день для тех из вас, кто продает, рекламирует, преподает, действует или пишет, потому что вы вложите так много себя в то, что хотите сказать. Вот почему вы убедительны и так привлекательны для других!

Лев (23 июля — 22 августа)

Временами вы много тратите. Вы не боитесь бросить деньги на проблему или что-то, что вы хотите. Сегодня не исключение. Работайте усердно, чтобы увеличить свой заработок, но будьте осторожны, тратя слишком много, потому что это то, что вы склонны делать.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня Марс находится в вашем разногласии с Юпитером, который является прекрасной, приятной на ощупь комбинацией. Единственным недостатком является то, что вы можете переоценить вещи. Или это может заставить вас недооценивать проблемы, которые возможны или что-то может пойти не так.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы взволнованы тем, что делаете что-то за кулисами. Вы можете работать в одиночку или быть вовлеченным в скрытый проект и это интересно! Возможно, вы планируете что-то? Мой единственный совет – будьте осторожны. Если вы знаете, где копейки, вы можете отслеживать доллары.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Ваш энтузиазм сегодня вдохновит других, поэтому это прекрасный день для тех из вас, кто ведет группы, занятия или спортивные мероприятия. Люди готовы последовать вашему примеру или последовать вашему совету – это точно. Оставайтесь реальным и не обещайте больше, чем можете доставить.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы чувствуете себя уверенно сегодня! Огненный Марс находится на вершине вашей карты, пробуждая ваши амбиции, а счастливый Юпитер питает ваши надежды и желания. О да! Вы готовы положить свои деньги туда, где у вас рот. Но разумно ли это? Юпитер может давать нереальные обещания. Помните об этом.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы будете обожать путешествовать или использовать шанс изменить обстановку или что-то стимулирующее и другое! Делайте все возможное, чтобы встряхнуть свой день, потому что вы хотите приключений. Если вы столкнулись с юридическими или медицинскими спорами, вы, скорее всего, выиграете.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Если у вас возникли какие-либо споры по поводу наследства, общего имущества или страховки, не переусердствуйте, потому что сегодня легко думать, что дела обстоят лучше, чем они есть. Тем не менее – они хороши! У вас есть отличная причина быть уверенным, но действуйте осторожно.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Отношения с партнерами и близкими друзьями сегодня буйные и энергичные! На самом деле, вы можете привлечь кого-то, кто с энтузиазмом. Будьте осторожны, чтобы не согласиться со всем, что звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Умерьте все ваши действия.

Если ваш день рождения сегодня

Певец Александр Розенбаум и тележурналист Татьяна Миткова сегодня разделяют ваш день рождения. Вы бдительны, творческие и выразительные. Даже если у вас есть большие фантазии, вы разумны и обоснованы. В этом году ваш тяжелый труд начнет окупаться! Поэтому начните упрощать свою жизнь и сосредоточьтесь на том, как построить прочный фундамент. Работайте с целью. Физические упражнения будут важны, поэтому вы должны изучить любую физическую дисциплину, которая вам нравится.