Ежедневный гороскоп. Пятница 13 ноября 2020

27, 28 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Весы ♎

Предупреждение о Луне

Избегайте важных решений и покупок с 6:20 до 11:45 сегодня. После этого Луна переходит из Весов в Скорпиона.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Хорошие новости! Большая часть вашего недавнего разочарования была вызвана тем, что ваш правитель Марс был ретроградным в вашем знаке. (Последний раз это случилось в 1988 году.) На сегодняшний день это уже не так. Все системы идут! Вы можете быть увереннее в своем будущем.

Телец (20 апреля — 20 мая)

С сентября вы чувствуете себя вне игры. Ваша уверенность в себе могла пострадать. Возможно, этому способствовал ретроградный Марс, но на сегодняшний день это закончилось. Вы почувствуете, что выходите из облаков обратно на Солнце.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Ваши отношения с группами и друзьями с сентября не приносят удовлетворения. Чего-то не хватало. Вы будете рады узнать, что сегодня это негативное влияние исчезло. Это означает, что ваше взаимодействие с друзьями и группами улучшится!

Рак (21 июня — 22 июля)

Этим летом вы чувствовали себя амбициозными. Но в сентябре что-то испортило ваши паруса. Не волнуйтесь, потому что это временно. (Это было также необычно, потому что в последний раз это влияние имело место в 1988 году.) С сегодняшнего дня вы будете двигаться вперед уверенно и решительно.

Лев (23 июля — 22 августа)

И снова вы можете направить свою энергию на расширение своего разума и поиск опыта, который создаст новые измерения реальности. Это то, что вам нравится делать, однако с сентября вы отвлеклись на другую повестку дня. Теперь вы найдете приятные способы расширить свой мир!

Дева (23 августа — 22 сентября)

С сентября вы страдаете от неопределенности в отношении общих активов или общей собственности. Это могло вызвать конфликты эго. Возможно, получить ссуду было непросто. Что-то в этом роде было трудным. На сегодняшний день это давление исчезло. Ух!

Весы (23 сентября — 22 октября)

С сентября ваши самые близкие дружеские и партнерские отношения пострадали! Вы не хотели обидеть, но вы были агрессивны. С сегодняшнего дня вы сможете увидеть большую часть этого в лучшем свете и эти отношения улучшатся.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

В глубине души вы знаете, что крутите колеса с сентября. Так много вещей, которые вы хотели выполнить, было трудно сделать из-за отвлекающих факторов и препятствий. С сегодняшнего дня вы станете эффективнее выполнять свою работу и решать любые задачи, которые ставите перед собой.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Ваша уверенность в себе, особенно в том, что касается творчества или спорта, или ваша способность иметь дело с детьми, пострадала с сентября. То, что вы не можете контролировать, запутывает ситуацию, заставляя вас чувствовать себя немного подавленным и неэффективным. С сегодняшнего дня эти проблемы исчезнут.

Козерог (22 декабря — 19 января)

С сентября ваша эффективность дома и в семье снизилась, что вас расстраивает. Начиная с сегодняшнего дня, вы снова будете набирать обороты и действовать так, как хотите. Хорошая вещь!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Ваша способность эффективно общаться с другими людьми, включая братьев и сестер и повседневные контакты, была сомнительной с сентября. Вы знаете, что были менее эффективны. Не бойтесь, потому что это теперь в прошлом. С сегодняшнего дня — вы снова в форме!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Ваша способность управлять своим движимым имуществом, а также зарабатывать деньги с сентября была относительно неэффективной. Незначительные препятствия взяли над вами верх. Начиная с сегодняшнего дня, эти препятствия исчезнут и вы начнете лучше контролировать свои активы.

Если ваш день рождения сегодня

Певица Ольга Орлова (1977), актриса и режиссер Елена Цыплакова (1958) и актриса Вупи Голдберг (1955) делятся сегодня вашим днем ​​рождения. Вы внимательны и добры, тем не менее, у вас острое чувство юмора. Вы также мудры. Поскольку вы входите в новый цикл, это означает, что пришло время определить некоторые будущие цели, чтобы определить, чего вы хотите для себя в следующие несколько лет. Будьте уверены и энергичны, добиваясь того, чего вы хотите. Просто сделайте это!