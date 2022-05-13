Ежедневный гороскоп: пятница 13 мая 2022

Оповещение о Луне

13, 14 лунный день. Растущая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Весах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Из-за возможных задержек транспорта, опозданий на автобусы и поломок автомобилей — будьте умны и дайте себе дополнительное время, чтобы у вас было место для маневра, чтобы справиться с непредвиденными обстоятельствами. Вы будете рады, что сделали так.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Дважды проверьте финансовые операции на случай ошибок, которые приведут к задержкам в будущем. Если вы ищете работу, вернитесь туда, где вы подали заявку или работали раньше, потому что контакты из прошлого будут вашим лучшим вариантом. Чеки на почте задерживаются.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Не корите себя за то, что что-то забываете, оставляете, пропускаете встречи или опаздываете, потому что это обычное дело, когда ретроградный Меркурий находится в вашем знаке. Расслабьтесь! Удачного дня. Это всего лишь короткая темная туча на вашем горизонте.

Рак (21 июня — 22 июля)

Ваша способность исследовать и находить ответы из прошлого сильна из-за расположения ретроградного Меркурия в вашей карте. Ваш разум подобен алмазному сверлу, которое может проникнуть глубоко внутрь, чтобы найти то, что вы ищете.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это хорошее время, чтобы изучить свое отношение к группе, клубу или организации, к которой вы принадлежите. Возможно, вы захотите обсудить с другом проблему, которая существует уже некоторое время. Возможно, вы найдете способ исправить ситуацию, чтобы в будущем все работало лучше для всех.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это идеальный день, чтобы завершить старые дела, особенно если это означает поговорить с начальником или работодателем. На самом деле, вы, возможно, захотите пересмотреть старые цели? Это хорошее время, чтобы закончить любой курс или обучение, которое вы проходили, чтобы помочь вашей карьере.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Хотя задержки с планами поездок вероятны, тем не менее, вы обнаружите, что ваша способность учиться превосходна. Вы получите наилучшие результаты, если будете изучать что-то из прошлого — историю, археологию, антропологию или закончите работу или проект, который уже был начат.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

В течение этого окна ретроградного Меркурия вам будет легко обобщить детали, которые тянулись в отношении вопросов страхования, завещаний, имущества, наследства и всего, что связано с общей собственностью. Вы можете сделать это прямо сейчас! Просто сделайте это.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Меркурий бывает ретроградным три раза в год. Сейчас он ретроградный и этот конкретный ретроградный Меркурий находится напротив вашего знака. Вот почему вы вернете в свою жизнь старых партнеров и бывших супругов. (Это может быть хорошо или не очень, в зависимости от вашего сценария.) Надеюсь, это возможность для закрытия.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Будьте терпеливы к задержкам, глупым промахам и ошибкам на работе. Задержки с доставкой, путаница в коммуникациях, поломки оборудования и нехватка персонала станут нормой. Вместо этого работайте над завершением старых проектов, потому что они будут реализованы быстро и будут успешными.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Многие вещи из прошлого могут всплыть на вашу тарелку сейчас. Одними из них могут быть старые увлечения и романтические интересы. Между тем, у некоторых из вас будет шанс поставить диагноз болезни или недомогания, которые преследовали вас. Наконец будет ясность.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Воспользуйтесь этой возможностью, которая у вас есть еще на несколько недель, потому что это поможет вам закончить ремонтные работы дома и завершить важные семейные разговоры, включая споры. Все, что помогает, не должно быть проигнорировано.

Если ваш день рождения сегодня

Певица Маша Распутина (1964) и актер Роберт Паттинсон (1986) разделяют сегодня ваш день рождения. Вы остроумны, надежны и солидны. Вы дружелюбны и верны семье. Вы много работаете, чтобы получить то, чего хотите достичь. В этом году вы будете полезны другим, особенно семье. Позаботьтесь и о себе: запишитесь на курсы или сделайте макияж.