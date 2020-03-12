Ежедневный гороскоп. Пятница 13 марта 2020

19, 20 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Скорпион ♏

Лунная тревога

У нас сегодня «все чисто», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Скорпионе.

Овен (21 марта-19 апреля)

Это отличный день для финансовых дискуссий, особенно по поводу общей собственности и ресурсов других, потому что эти обсуждения могут принести вам пользу сейчас или в будущем. Вы можете получать услуги, льготы или подарки.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Отношения с партнерами и близкими друзьями сегодня оптимистичны и дружелюбны! Это отличный день для веселого обеда, приятного времяпрепровождения с друзьями или важной дискуссии. Люди будут справедливы и щедры друг к другу. Планы путешествий обещают!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Путешествие по работе порадует вас сегодня. Фактически все, что связано с вашей работой, связанной с группами, встречами или конференциями, сегодня будет положительным опытом. Вы можете встретить кого-то другого или необычного, вы также можете установить новый контакт с кем-то далеким.

Рак (21 июня-22 июля)

Это игривый день! Это пятница и время для длинного обеда. Каникулы выходного дня, спортивные мероприятия, веселые мероприятия с детьми и все, что связано с миром развлечений и искусства, порадуют вас. Хорошего вам дня!

Лев (23 июля — 22 августа)

Вам понравится развлекаться дома сегодня. Вы также можете принять группу дома по деловым причинам или для клуба. Люди из разных слоев общества будут участвовать в вашей жизни сегодня, поэтому у вас есть шанс узнать что-то новое.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это позитивный день! Наслаждайтесь общением с другими, особенно любыми видами групповой деятельности. Вы также будете заботиться о благополучии других (за что они благодарны). У вас отличные коммуникативные навыки и это хорошая новость для тех из вас, кто занимается продажами, маркетингом, обучением и актерским мастерством.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это хороший день для вас, потому что это время для финансовых дискуссий, катания на велосипеде и общения. Доверяйте своим идеям зарабатывания денег, потому что они могут увеличить ваши доходы. То, что вы инициируете сейчас, может обогатить вас в будущем.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня Луна в вашем знаке танцует с счастливыми, денежными мешками Юпитера! Это означает, что вы будете наслаждаться компанией близких по духу людей. В частности, вам понравится быть со старыми друзьями и людьми, с которыми у вас установились прочные эмоциональные связи. Если вы можете помочь другу сегодня – вы будете вознаграждены.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы чувствуете себя счастливым! Тем не менее, вы предпочитаете работать в одиночку или за кулисами. Вам также понравится тусоваться дома или общаться с членами семьи, потому что вы довольны тем, что находитесь в уединении, где вы живете, но вы также готовы поделиться с другими.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это прекрасный день, чтобы пообщаться с другими. В частности, вам понравится компания групп, и особенно женщин. Это отличный день, чтобы подумать о будущих целях и о том, куда вы движетесь. Большинство из вас находятся на совершенно новом пути, начиная с 2019 года.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы высокий и именно сегодня, но не бойтесь, потому что вы выглядите невероятно в глазах других. Люди видят в вас оптимизм и уверенность. Вот почему это отличный день, чтобы пообщаться с другими. Люди хотят услышать, что вы говорите и готовы их слушать.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Путешествие и возможность сделать что-то другое, захватывающее и стимулирующее, понравится вам сегодня. Поэтому отправляйтесь туда, где никогда не были. Если вы не можете путешествовать, то исследуйте собственный двор. Поговорите с людьми из разных слоев общества. Узнавайте что-то новое!

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Ирина Алфёрова разделяет ваш день рождения сегодня. Вы идете под удар своего собственного барабана и делаете свое дело. Это будет более расслабленный год для вас. Поскольку ваше взаимодействие с другими людьми будет иметь важное значение, сделайте все возможное, чтобы сотрудничать с другими. Ищите способы быть добрым и полезным. Будьте открыты для взаимодействия с другими, потому что деловые и личные отношения принесут вам пользу.