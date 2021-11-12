Ежедневный гороскоп: пятница 12 ноября 2021

8, 9 лунный день. Растущая Луна

Предупреждение о Луне

Сегодня после 3 часов утра по восточному стандартному времени нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Рыбах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня люди сочувствуют друг другу, поэтому сегодня хороший день, чтобы попросить кого-нибудь об одолжении, особенно если вам нужно занять деньги. Возможно, стоит попытаться получить ипотеку или ссуду в банке.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы настроены на желания и потребности партнеров и близких друзей. Из-за этой чувствительности вы чувствуете, чего они хотят и следовательно, знаете, как относиться к ним. Кто-то может попросить вашей помощи. Возможно, вы попросите чью-то помощь? (Это улица с двусторонним движением.)

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Возможно, вас попросят помочь коллеге сегодня или поработать на кого-то. Обязательно будьте полезны, если можете, потому что это ваш лучший выбор. Сегодня люди идеалисты, поэтому ждут друг от друга доброты и внимания. (Это хорошо.)

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы на связи со своей музой, поэтому это продуктивный день для тех из вас, кто работает в сфере искусства или над творческими проектами. Вы будете более изобретательны, работая со спортом и конечно же, с детьми. Идеальный день для общения!

Лев (23 июля — 22 августа)

Члену семьи может потребоваться ваша помощь сегодня. Или вам может понадобиться от них помощь? В любом случае, это идеальный день для членов семьи, чтобы помочь друг другу, потому что, в конце концов, семья — это золото. (Иногда человеку просто нужно сочувствие, чтобы его выслушали.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Ваша способность визуализировать и воображать вещи сегодня повышена. Это поможет тем из вас, кто пишет художественную литературу, фэнтези или занимается обучением и проектированием. Однако сегодня вы можете много времени проводить в мечтах.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Совершая покупки сегодня, у вас возникнет соблазн купить роскошные, великолепные вещи. (Весы любят красивые вещи.) Однако будьте осторожны в финансовых операциях с другими людьми, потому что вы можете упустить из виду детали. Вы также можете подарить ферму. Знайте, что делаете.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Ваш идеализм пробуждается сегодня, потому что Солнце в вашем знаке танцует с Нептуном. Вы захотите помочь другим. Вас будут больше интересовать ваши духовные потребности, поэтому вы можете изучать метафизические или духовные предметы.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня идеальный день, чтобы насладиться тихим уединением. Найдите время, чтобы уйти наедине с собой, чтобы подумать или медитировать. (Это будет полезный опыт.) На самом деле, ваша повышенная чувствительность к более тонким аспектам окружающего мира может вызвать у вас любопытство к экстрасенсорному восприятию или мистическим переживаниям.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это идеальный день для разговора по душам с другом или членом группы, потому что люди чувствуют себя мягкими и более склонными к откровенности и самораскрытию. Будьте открыты для того, чтобы слушать других. Однако вам не обязательно быть тряпкой. Важно иметь здоровый личный интерес.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы можете сегодня обратиться к кому-то из авторитетов — начальнику, родителю, учителю или сотруднику полиции, потому что вам нужна их помощь или их одобрение. Возможно, вас попросит о помощи авторитетный деятель? Это может произойти в любом случае.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы больше цените красоту, поэтому вам понравятся художественные галереи, музеи и красивые магазины. Точно так же вас могут привлекать элегантные и глубокие идеи, особенно из других культур. Вы хотите больше узнать о загадках жизни.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Людмила Гурченко (1935-2011) и ведущая Юлия Ковальчук (1982) родились в этот день. Вы заботливый, внимательный, сообразительный, умный и наблюдательный человек. Вы прирожденный оптимист с позитивным взглядом на жизнь. У вас отличное воображение и вы будете стремиться к тому, чего хотите. В этом году вы находитесь в первом году девятилетнего цикла, а это значит, что все возможно. Будьте смелым и открывайте любую дверь!