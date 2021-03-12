Ежедневный гороскоп. Пятница 12 марта 2021

28, 29 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Рыбы ♓

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Рыбах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня пятница и сегодня приятный день, дающий хорошее самочувствие. Вы счастливы вести себя сдержанно, но вам понравится разговаривать с молодыми людьми и делиться идеями. Возможно, вы даже захотите научить или просветить кого-то о чем-то, потому что похоже, вам есть что сказать!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это прекрасный день для разговора по душам с другом или группой, потому что у всех тепло в душе. Люди будут сочувствовать друг другу и рады видеть друг друга. Это также хороший день для обсуждения будущих целей. Почему бы не поделиться своими идеями с кем-нибудь другим?

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Отношения с родителями, начальством, учителями и VIP-персонами сегодня отличные. На самом деле, они настолько теплые, что некоторые из вас могут влюбиться в начальника или кого-то, занимающего руководящую должность. Не удивляйтесь, если кому-то понадобится ваш творческий совет по чему-либо.

Рак (21 июня — 22 июля)

Возможно, вы заинтересуетесь кем-то, кто сегодня отличается от других. Или, может быть, вы почувствуете влечение к кому-то в Интернете, который находится далеко? Поскольку вы больше цените красоту, дайте себе возможность насладиться прекрасными творениями других.

Лев (23 июля — 22 августа)

Держите свои карманы открытыми, потому что сегодня к вам могут прийти подарки, лакомства и услуги других людей. К тому же это страстный день для романтичных Львов. Новая любовь может начаться, а существующие отношения станут горячими и горячими! (Львы, тигры и медведи, о боже!)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это прекрасный день для теплой беседы с самыми близкими вам людьми — друзьями, партнерами и супругами. Сегодня люди симпатизируют друг другу, поэтому они быстро связываются друг с другом и получают удовольствие от компании других. Это хороший день, чтобы поговорить по душам о любых проблемах, которые могут у вас возникнуть.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Поскольку сегодня вы чувствуете сердечность и сочувствие к другим, вы готовы пойти более чем на полпути, чтобы выполнить свою работу. Вы поможете коллегам или другим. Вы также можете быть вовлечены сегодня в дела, связанные со здоровьем, или иметь какое-то отношение к домашнему животному.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это замечательный творческий день для вас! Если вы занимаетесь искусством, работаете с детьми, спортом или занимаетесь чем-либо, связанным с миром развлечений и индустрией гостеприимства, уважайте свои творческие, оригинальные идеи! Ваше воображение сегодня созрело и плодородно.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это прекрасный день, чтобы развлекаться дома, если это возможно — возможно, люди в вашем пузыре? Или вы можете развлекаться дома с помощью Zoom? Семейные дискуссии будут взаимно отзывчивыми. Вам также понравится косметический ремонт и настройка изысканий.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это хороший день, поэтому вам понравится общаться с ежедневными контактами, братьями, сестрами и родственниками. Отношения с другими настолько успешны, что вы можете даже увидеть способы заработать на своих словах. Вы цените свое окружение и цените людей в своей жизни.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Совершая покупки сегодня, вы захотите купить красивые вещи для себя и других, особенно предметы искусства или красивые предметы, которые являются мистическими и образными. Однако у некоторых из вас могут быть оригинальные, умные идеи для зарабатывания денег? К счастью, вы стремитесь поделиться своими идеями с другими, потому что Меркурий в вашем знаке.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня Луна выстроена в линию с прекрасной Венерой в вашем знаке, что делает вас дипломатичными, тактичными и очаровательными со всеми. (О да, мы можем отвезти вас куда угодно.) Это также отличный день, чтобы купить себе предметы гардероба. Да, это касается обуви и ботинок!

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Лайза Миннелли (1946), певица Ирина Понаровская (1953) и актер Сергей Селин (1961) делятся сегодня вашим днем ​​рождения. У вас изысканный вкус и отличная память. Вы сильны и конкурентоспособны. Для вас важен успех. Этот год будет более спокойным. Ваш разумный выбор — сотрудничать с другими, потому что ваши отношения с другими принесут вам пользу, даже в деловых и личных отношениях. Используйте любую возможность проявить доброту и быть полезным.