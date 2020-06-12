Ежедневный гороскоп. Пятница 12 июня 2020

20, 21 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Рыбы ♓

Лунная тревога

Сегодня нет никаких ограничений для покупок или важных решений. Луна в Рыбах.

Овен (21 марта-19 апреля)

Вы можете быть раздражительным сегодня. Если вы чувствуете это так, потяните поводья, когда говорите с родителями, помните, братьев и сестер и родственников. Никто не в обиде. К счастью, Венера поможет вам быть добрым и дипломатичным.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы можете оказаться в ссоре с другом сегодня или членом группы, потому что вы чувствуете себя оскорбленным или неправильно понятым. С другой стороны, вы могли бы использовать это же влияние, чтобы протолкнуть свои идеи и отстаивать определенный образ мышления?

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы агрессивны сегодня, когда говорите с родителями, боссами, учителями и VIP-персонами. У вас есть конкретные идеи, которые могут повлиять на ваш заработок или денежный поток и благосостояние каждого. С Венерой в вашем знаке вы будете убедительны. Хорошее время для покупки предметов гардероба.

Рак (с 21 июня по 22 июля)

Вы решительно настроены сегодня! Поэтому избегайте дискуссий о политике, религии и национальных проблемах, потому что вам слишком жарко под воротником. Между тем, для некоторых из вас может происходить тайный роман. Боже мой!

Лев (23 июля — 22 августа)

У вас есть твердое мнение о том, как обращаться с общей собственностью сегодня или подходить к наследованию и всему, что вы владеете совместно с кем-то еще. Вы знаете, что, по вашему мнению, должно быть сделано. Если кто-то не согласен с вами, вы намерены отстаивать свои позиции. (Здесь нет ничего удивительного.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы можете не справиться с отношениями с партнерами и близкими друзьями, потому что Луна и Марс выстроились напротив вашего знака. Это делает вас обидчивым и эмоциональным! Однако это же влияние может придать вам смелости четко заявить, чего вы хотите. (Это может работать в обоих направлениях.)

Весы (23 сентября — 22 октября)

У вас есть сильные мнения, которые связаны с работой сегодня. Впрочем, у некоторых из вас похожие мнения, связанные с вашим здоровьем или домашним животным. Как бы то ни было, вы будете защищать свои идеи и не позволять никому ходить по вам. Вы можете поднять свои идеи наверх — боссу или родителю.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Романтика сегодня интенсивна! Кроме того, ваши отношения с детьми также интенсивны. Если вы реагируете или отключаетесь, не задумываясь, найдите время, чтобы пересмотреть свою позицию. Вы не хотите терять больше земли, чем получаете?

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня может быть трудно сохранять спокойствие дома, потому что, имея дело с семьей, вы испытываете сильные чувства! Вы можете реагировать на хаос и активность в тылу. Может быть, вам достаточно? Послушайте, что кто-то еще должен сказать, чтобы получить сбалансированный взгляд.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Некоторые вопросы важны для вас сегодня, и вы намерены говорить о них. Вы больше не будете ждать или делать вид, что их не существует. По крайней мере, если вы говорите, другие будут знать, где вы стоите. Позже в тот же день вы достигнете соглашения с кем-то из ваших близких.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Финансовые проблемы сегодня поднимут вас, это точно. Будьте осторожны, делая покупки, потому что вместо того, чтобы быть логичным или покупать то, что вам нужно, вы можете импульсивно делать то, что хотите, не задумываясь. Не трать свои с трудом заработанные деньги. К вечеру вы более логичны и практичны.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня Луна и огненный Марс выстроены в линию в вашем знаке, что делает вас недолгим раздражителем. С ручки легко слететь. Это также позволяет вам действовать поспешно, не задумываясь. Остерегайтесь делать то, о чем вы позже пожалеете. Будьте умным.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Алиса Гребенщикова разделяет ваш день рождения сегодня. Вы терпеливы, оптимистичны и приятны. (Вам легко становится скучно.) Отрадно видеть, что ваша тяжелая работа начнет окупаться в этом году. Направьте свою энергию и сосредоточьтесь на создании прочной основы сейчас и на будущее. Работайте с целью. Физические упражнения будут важны, поэтому вы должны исследовать то, что вам нравится делать.