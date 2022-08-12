Ежедневный гороскоп: пятница 12 августа 2022

Оповещение о Луне

15, 16 лунный день. Полная Луна.

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня с 7:00 до 15:00. После этого Луна переходит из Водолея в Рыб.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Трудно не снимать рубашку, когда хочешь что-то снять с груди, не так ли? Вот как вы можете чувствовать себя сегодня утром, потому что разговоры с друзьями и группами могут быть сложными. Позже днем ​​вы будете наслаждаться уединением и искать тишины и покоя.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Возможно, вам стоит избегать споров с родителями, начальством, учителями и полицией этим утром, потому что они будут откровенными и эмоциональными. (Скажем прямо, вам это не нужно.) Поэтому дайте этим людям широкое место этим утром. Позже днем ​​насладитесь теплым общением с другом.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Не ввязывайтесь в изменчивые разговоры о политике, религии и национальные проблемы (все спорные вопросы), потому что споры вспыхнут. Вместо этого имейте в виду, что сегодня днем ​​по какой-то причине людям известны подробности вашей личной жизни. (О, да.)

Рак (21 июня — 22 июля)

Этим утром вы можете столкнуться со спорами о совместном имуществе, налогах, долгах или наследстве. Это всегда щекотливые темы. (Деньги — это деликатный вопрос для всех.) К счастью, днем ​​Луна переходит в вашего товарища по водному знаку, что способствует хорошим временам для вас.

Лев (23 июля — 22 августа)

Избегайте споров с авторитетными лицами, партнерами и близкими друзьями сегодня, потому что вам это не нужно. Вместо этого выберите счастливую пятницу. Иногда все так просто — это выбор. Во второй половине дня, после оповещения о Луне, вы можете решить финансовые вопросы.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Будьте терпеливы с коллегами сегодня. Утром во время оповещения о Луне не делайте ничего добровольно. Этим днем, после смены знака Луны (см. выше), вам придется быть более мягким, общаясь с другими. Будьте сговорчивы и любезны.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Родители должны быть терпеливы со своими детьми этим утром. Обратите внимание: отложите покупки и важные решения во время оповещения о Луне. (См. выше.) Могут возникнуть ссоры из-за общественных мероприятий или занятий спортом. Это также хорошее время для романтики. Во второй половине дня ваша работоспособность повышается и все становится проще.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Будьте терпеливы с семьей этим утром, чтобы избежать споров и конфликтов. (Всегда облом для всех.) Этим днем ​​после оповещения о Луне вы будете рады исследовать общественные мероприятия, развлекательные, спортивные мероприятия и веселые игры с детьми. Романтика также будет приветствоваться.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Будьте терпеливы с коллегами сегодня. Точно так же будьте терпеливы с проблемами, касающимися вашего здоровья или вашего питомца, потому что сегодня утром люди вспыльчивы. Примечание См. Предупреждение о Луне выше. Во второй половине дня сосредоточьтесь на доме и семье. Разговор с родственницей может иметь большое значение.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Избегайте денежных ссор этим утром, особенно связанных с детьми, общественными мероприятиями или отпуском. Не делайте ничего добровольно из-за оповещения о Луне. (См. выше.) Во второй половине дня темп вашего дня ускорится, и вы будете стремиться познакомиться с новыми лицами и увидеть новые места.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это утро начинается с Луны в вашем знаке, противоречащей огненному Марсу. Кроме того, есть оповещение о Луне! Поэтому только ждите. Избегайте конфликтов. Этим днем ​​после того, как оповещение о Луне закончилось, сосредоточьтесь на финансах, денежном потоке и своем имуществе. Наведите порядок.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

После сегодняшнего оповещения о Луне (см. выше) Луна переходит в ваш знак, где она останется на 2,5 дня — как это происходит каждый месяц. Когда это происходит, это немного улучшает вашу удачу! Однако это также усилит ваши эмоции. Поэтому остерегайтесь слишком остро реагировать или принимать что-то слишком близко к сердцу. Оставайтесь холодным.

Если ваш день рождения сегодня

Сегодня у теннисиста Пита Сампраса (1971) и боксера Тайсона Фьюри (1988) день рождения. Вы практичный реалист, дисциплинированный, трудолюбивый и сосредоточенный. Вы умны, креативны и у вас прекрасное чувство юмора. Это год, когда вы, наконец, получите признание за свои усилия. Ожидайте славы, продвижения по службе, награды и заслуженного признания.