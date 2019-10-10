Ежедневный гороскоп пятница 11 октября 2019

Лунная тревога

У нас сегодня «все ясно», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Рыбах.

Овен (21 марта-19 апреля)

Это отличный день для исследований любого рода, потому что у вас есть сосредоточенность и умственная выносливость, чтобы продолжать искать то, что вы хотите. Кто-то старше или более опытный может дать совет для вас.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это хороший день, чтобы попросить кого-то более старшего или более опытного дать совет или воспользоваться его знаниями. Они могут помочь вам установить цели. Они могут даже ответить на ваш запрос о помощи.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы хорошо знаете свои обязанности перед другими, особенно перед родителями, боссами и VIP-персонами. Кроме того, вы также видите, что люди замечают ваше поведение. Это хорошо.

Рак (21 июня-22 июля)

Это идеальный день для составления планов поездок или планов на получение дальнейшего образования. Вы можете поговорить с учителем или профессором. Точно так же вы могли бы исследовать пути в медицине и в праве.

Лев (23 июля — 22 августа)

Разговоры о собственности, наследовании и долгах, налогах или страховых вопросах будут полезными сегодня. Однако к вечеру вы можете поделиться своим богатством с кем-то нуждающимся. Или вместо этого вы можете попросить помощи у других, чтобы помочь кому-то.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вам нужно будет идти полушагом, когда имеете дело с другими сегодня, потому что Луна находится в знаке, противоположном вашему. Практические обсуждения будут проходить, и они потребуют вашего сотрудничества.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вам будет легко изолировать себя и работать над любой задачей, которую вы решите взять на себя сегодня. Вы хотите быть продуктивным. Вы также будете бережливы и осторожны во всем, что вы делаете.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Романтика может быть напряженной сегодня, потому что вы чувствуете себя эмоционально изолированным. Это нормально; каждый сегодня чувствует себя немного так. Практические соображения сейчас важны для вас.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Обсуждение со старшим членом семьи будет продуктивным сегодня. Вы можете установить границы для чего-то; и вы будете терпеливо слушать. Или может быть, это будут терпеливо слушать вас?

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы сосредоточены на практических вопросах и мелких деталях, поэтому вы многого достигнете, особенно с повседневной умственной работой, которую вы, возможно, откладывали или избегали.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Если вы делаете покупки сегодня, потому что вы чувствуете себя экономным и разумным, вы будете покупать только долговечные, практичные предметы.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня Луна в вашем знаке с Сатурном, что заставляет вас хотеть побыть наедине со своими мыслями и чувствами. Обсуждения с другими могут быть серьезными и практичными.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Игорь Верник разделяет ваш день рождения сегодня. Вы дружелюбны, спокойны и независимы. Вы также вежливы и лояльны. Вы даете и ожидаете уважения. Это год быстрых действий, перемен и новых возможностей! Ожидайте встретить приключения. У вас будут шансы путешествовать и расширять свой мир, а также узнавать новые вещи. Примите изменения. Пусть ваша личная свобода будет вашей целью в этом году.