Ежедневный гороскоп: пятница 11 марта 2022

Оповещение о Луне

9, 10 лунный день. Растущая Луна.

После 2:30 утра сегодня нет ограничений на покупки или принятие важных решений. Луна в Раке.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы сосредоточены на доме и семье. (Вы можете выбрать отдых дома.) Тем не менее, это хорошее время для того, чтобы сформулировать цели и активно их преследовать. Легкая атлетика и физическая активность с друзьями и группами зарядят вашу энергию.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Поскольку вы сильно отождествляете себя с тем, что делаете сейчас, вдобавок к чему пробуждаются ваши амбиции, это может привести к конфликту с коллегами. Возможно, им угрожают ваши попытки продвинуться вперед? Такт — ваш лучший выбор сегодня.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

У вас есть энергия, чтобы сделать много творческой, интеллектуальной работы прямо сейчас. Это хорошая вещь. Вы даже можете иметь влияние на других, когда дело доходит до того, что вы делитесь своими мыслями о социальных проблемах, философии, религии или политике. Если вы делаете покупки сегодня, придерживайтесь практичных вещей.

Рак (21 июня — 22 июля)

Луна сегодня находится в вашем знаке, что дает вам небольшое преимущество перед всеми другими знаками. Почему бы не проверить это и не попросить вселенную об одолжении? Между тем, могут возникнуть споры о совместно нажитых ресурсах или общем имуществе или о том, как распорядиться ограниченной суммой денег. Проверьте свое эго у двери.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вам нужно немного тишины. Если вы можете найти уединение в красивом окружении, подарите себе это удовольствие и роскошь, потому что вам нужно отдышаться. Пока Марс находится напротив вашего знака, отношения с партнерами могут быть напряженными! Практикуйте терпение.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Уважайте свою потребность в большем количестве сна сейчас, потому что это факт. По иронии судьбы, Марс на самом деле дает вам энергию для тяжелой работы, что может обмануть вас, заставив думать, что вы непобедимы. Сегодня может быть важен разговор по душам с кем-то.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Люди замечают вас сегодня! На самом деле они могут говорить о вас, особенно о личных подробностях вашей жизни. (Просто имейте в виду.) В последнее время немного сложно собрать необходимую дисциплину для работы, потому что вы предпочитаете играть и делать именно то, что хотите. (Такое случается.)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это поддерживающий день для вас, потому что Луна находится в вашем водном знаке. Между тем, вы хотите сделать что-то другое! Вы хотите исследовать новые идеи и встречаться с людьми из разных слоев общества, потому что у вас есть желание расширить свой мир. Вы хотите немного встряхнуться!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

В последнее время темп вашей повседневной жизни определенно ускорился. К счастью, ваша энергия высока, и вы можете справиться с этим более быстрым темпом. Однако, поскольку сейчас вы сильно отождествляете себя со своими идеями и мнениями, вы можете спорить.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня Луна находится напротив вашего знака, а это значит, что вы должны идти больше на уступки, имея дело с другими. Это означает, что вы должны быть готовы к сотрудничеству и терпимы. Демонстрируйте грацию под давлением. Между тем, будьте умны и используйте свое имущество, чтобы добиться цели.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Раз в два года огненный Марс находится в вашем знаке. Это то, что происходит прямо сейчас в этом месяце. Плюс в том, что это дает вам шанс показать миру, на что вы способны. Недостатком является то, что вы можете показаться слишком сильным для других.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это веселый день для вас. Если вы можете общаться с другими людьми онлайн или лично, обязательно сделайте это. Вам понравятся романтические контакты, а также игровые занятия с детьми. У вас есть сильная потребность поговорить с другими сейчас, потому что вам есть что сказать!

Если ваш день рождения сегодня

Актер Георгий Юматов (1926-1997) и актриса Мария Аронова (1972) родились в этот день. У вас есть врожденная мудрость, которая делает вас заботливым и сострадательным. Вы интуитивны и эмоционально чувствительны. В вашей жизни часто происходит много вещей одновременно. Это более медленный год. Это время, чтобы отдохнуть и омолодить себя. Пришло время сосредоточиться на своих потребностях и на том, что приносит вам счастье.