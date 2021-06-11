Ежедневный гороскоп: Пятница 11 июня 2021

1, 2 лунный день. Растущая Луна в знаке Рак ♋

Предупреждение о Луне

После 3:30 утра сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Раке.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это дерзкий, бодрый день! Обратите внимание, что следующие семь недель будут способствовать развитию любовных романов и горячего, сексуального романа! Оо-ла-ла! В центре внимания также будут вечеринки, спортивные мероприятия и игровые мероприятия с детьми.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы сосредоточены на деньгах и имуществе. Нет вопросов. Одно можно сказать наверняка: семья и домашняя жизнь станут безумными в следующие семь недель из-за повышенной активности и хаоса на внутреннем фронте. Приготовьтесь!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это сильный день, потому что Солнце в вашем знаке. Однако огненный Марс сейчас в вашем Доме коммуникаций, что сделает вас более напористыми в следующие семь недель. Вы будете говорить то, что имеете в виду и иметь в виду то, что говорите!

Рак (21 июня — 22 июля)

Хотя сегодня вы счастливы поработать за кулисами, Венера в вашем знаке будет поощрять общение с другими. В более широком плане вы будете упорно трудиться, чтобы зарабатывать деньги и покупать себе красивые вещи в следующие семь недель.

Лев (23 июля — 22 августа)

Ваша популярность сохраняется и сегодня, особенно среди молодых людей из вашего прошлого. А пока хорошие новости! Огненный Марс входит в ваш знак сегодня, чтобы остаться на следующие семь недель, что придаст вам энергии и поможет вам усердно работать. Это знаменует собой время большой активности в вашей жизни.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы прекрасно выглядите в глазах окружающих, особенно начальников, родителей и VIP-персон. Тем не менее, имейте в виду, что планета Марс будет скрываться в вашей карте в течение следующих семи недель, что может вызвать некоторые проблемы со скрытым врагом. Если вы думаете, что происходит что-то подозрительное — это так.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня пятница и вы хотите сделать что-то особенное! Вы хотите приключений! Как один из самых социальных знаков зодиака, вы будете счастливы узнать, что в следующие семь недель вы сможете работать с другими над формулировкой целей. Вы будете лидером!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это напряженный, страстный день. Сегодня Марс переместится на вершину вашего графика и останется там на следующие семь недель, пробуждая ваши амбиции! Внезапно вы станете интенсивным и сосредоточенным, а это значит, что вы будете стремиться к тому, чего хотите.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Ваши отношения с близким другом или партнером сегодня близки. Вы даже можете привлечь к себе деньги. Обратите внимание, что следующие семь недель будут полны приключений — больше, чем обычно. У вас появится сильное желание путешествовать и заниматься творческой, интеллектуальной работой. (Неудивительно! Стрельцы — путешественники по зодиаку.)

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня, когда Венера находится напротив вашего знака, вы счастливы общаться, потому что встречи с другими будут проходить гладко. Тем не менее, вы по-прежнему стремитесь усердно работать и лучше организовываться. Предупреждение о спорах по поводу совместной собственности или совместной ответственности в ближайшие два месяца.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы хотите играть! И это пятница! Примите все приглашения на общественные мероприятия и спортивные мероприятия. Для некоторых из вас может расцвести роман, связанный с работой. Однако наберитесь терпения с партнерами в ближайшие два месяца. (Терпение — противоядие от гнева.)

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Дом и семья сейчас в центре внимания, однако Венера хочет соблазнить вас поиграть сегодня! Откройте для себя романтику, вечеринки и спорт. Веселитесь с детьми. В следующие два месяца вы будете усердно работать, потому что Maрс гарантирует вашу приверженность.

Если ваш день рождения сегодня

Певец Дмитрий Колдун (1985), пианист – виртуоз Денис Мацуев (1975) и футболист Вагнер Лав (1984) сегодня разделяют ваш день рождения. Вы быстро думаете и говорите, однако у вас есть сильное стремление к порядку и свободному от загромождения миру. Вы верите в себя и свое мнение и амбициозны. Вы также отличный коммуникатор. Не работайте слишком много в этом году. Берегите свою энергию. Это хорошее время, чтобы строить планы на будущее и решать, какие конструкции необходимо построить.