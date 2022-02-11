Ежедневный гороскоп: пятница 11 февраля 2022

Оповещение о Луне

11, 12 лунный день. Растущая Луна.

Осторожно! Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня с 3:00 до 18:30. После этого Луна переходит из Близнецов в Рак.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это непростой день, потому что вы можете быть одержимы тем, чтобы донести свою точку зрения до родителей, начальника или сотрудника полиции. Тем не менее, это плохой день, чтобы принимать важные решения или рисковать. Плохая комбинация! (Проверьте оповещение о Луне.)

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы озабочены политическими, религиозными или национальными проблемами. У вас твердые взгляды и вы хотите проповедовать и убеждать других согласиться с вами. Между тем, это плохой день, чтобы продвигать свое дело в чем-либо. Подождите до завтра.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

У вас сильные чувства по поводу общей собственности или вопросов, связанных со страхованием и наследством. Тем не менее, это плохой день для вас, чтобы стоять на своем или принимать решения. Подождите до 18:30 сегодня.

Рак (21 июня — 22 июля)

Разговор с партнером, супругом или близким другом сегодня может стать накаленным, потому что кто-то из вас в чем-то непреклонен. (Сегодня люди зациклены на своих идеях и хотят, чтобы другие с ними согласились.) Однако сегодня плохой день для продвижения какого-либо дела. Подождите до завтра.

Лев (23 июля — 22 августа)

У вас могут быть отличные идеи о том, как улучшить свою работу, свое здоровье или как позаботиться о домашнем животном уже сегодня. Будьте благоразумны и подождите до завтра или до вечера, чтобы заявить о своих претензиях. Сегодня не тот день, чтобы стоять твердо в каком-либо вопросе.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это любопытный день. Вы можете быть вовлечены в что-то, связанное с искусством, миром развлечений или светским мероприятием? Если это так, у вас есть твердые взгляды на то, что вы хотите, чтобы произошло. Тем не менее, это плохой день, чтобы копаться в догадках. (Особенно с детьми.)

Весы (23 сентября — 22 октября)

Будьте осторожны сегодня, разговаривая с членами семьи. Без сомнения, вы стремитесь улучшить свой дом, особенно сантехнику, ванную или возможно мусор и переработку? Несмотря на вашу решимость, сегодня плохой день для запуска презентации. Подождите до завтра.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Будьте осторожны, когда разговариваете с другими сегодня, потому что вы можете заставить людей согласиться с вами. Вы можете быть одержимы! Между тем, это плохой день для принятия важных решений. Поэтому отложите это обсуждение на завтра.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы можете быть увлечены идеями, связанными с заработком, зарабатыванием денег или возможно, чем-то, что у вас есть. Возможно, вы захотите использовать то, что у вас есть, для другой цели. Тем не менее, это плохой день, чтобы отстаивать свою точку зрения. Вместо этого отступите и подождите до завтра. Будьте умным.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня Меркурий и Плутон выстроились в вашем знаке, что дает вам энергию влиять на других и убеждать их. Тем не менее, это плохой день, чтобы сделать это! (Кстати, вы можете привлечь к себе одержимого человека.) В любом случае подождите до завтра, чтобы действовать.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы будете неутомимы в своих усилиях исследовать что-то сегодня. Вы не остановитесь, пока не найдете то, что ищете. Независимо от того, что вы обнаружите, подождите до завтра, чтобы ослепить других своим открытием. Не сегодня.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня у вас есть возможность влиять на друзей или выступать перед группами и заставлять их слушать вас. Однако, поскольку это оповещение о Луне, все это будет бесполезно. (Какая ирония!) Поэтому приберегите свою интеллектуальную энергию на завтра, когда вы добьетесь успеха.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Дженнифер Энистон (1969) и актер Тимур Батрутдинов (1978) отмечают сегодня с вами день рождения. У вас есть удивительный драйв и энергия для достижения того, что вы хотите сделать. На самом деле, вы вдохновляете других. Вы смелы и рискуете. Это захватывающий год для вас, потому что это первый год нового девятилетнего цикла. Это означает, что он будет полон новых начинаний, приключений и серьезных изменений. Откройте любую дверь!