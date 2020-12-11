Ежедневный гороскоп. Пятница 11 декабря 2020

25, 26 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Скорпион ♏

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Скорпионе.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Дважды проверьте банковские реквизиты и все, что связано с наследством, имуществом, общим имуществом и богатством вашего партнера, потому что что-то неожиданное может застать вас врасплох. Другими словами, откладываешь — проигрываешь! Будьте в курсе событий.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Отношениям с партнерами и близкими друзьями сегодня придется немало удивиться. Возможно, одна сторона будет предъявлять необычные требования к другой или захочет большей свободы в отношениях или предложит что-то другое или необычное. Это может быть ваш партнер или друг — это можете быть вы. Следите за обновлениями.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Ваш рабочий распорядок сегодня будет прерван каким-то сюрпризом. (Вполне вероятно, утром.) Нехватка персонала, путаница в сообщениях, проблемы с технологиями — все это возможно. Между тем, это также непредсказуемый день для вашего питомца, на самом деле, день, подверженный несчастным случаям, поэтому будьте бдительны.

Рак (21 июня — 22 июля)

Родители должны принять во внимание, что это день для ваших детей, подверженный несчастным случаям, а это значит, что вы должны быть более внимательными. Конечно, убедитесь, что они не находятся рядом с опасными ситуациями. Между тем светские мероприятия могут быть отменены или изменены. Ожидайте романтических проблем.

Лев (23 июля — 22 августа)

Мелкая бытовая техника может выйти из строя сегодня дома или случиться небольшая поломка, потому что что-то изменит ваш распорядок дня в том месте, где вы живете. Это может быть неожиданная новость, связанная с семьей. Может быть что угодно.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Обратите внимание на все, что вы говорите и делаете сегодня, потому что этот день для вашего знака предрасположен к несчастным случаям. С другой стороны, у вас могут быть умные идеи для заработка? (Это потому, что сегодня вы можете мыслить нестандартно.)

Весы (23 сентября — 22 октября)

Следите за своими деньгами и имуществом сегодня, потому что на них может повлиять что-то непредсказуемое. Например, вы можете найти деньги или можете потерять деньги. Будьте умны и убедитесь, что вы защищаете свое имущество от потери, кражи или повреждения. Держите глаза открытыми, чтобы потом не пожалеть.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы будете более возбужденными, импульсивными и спонтанными во всем, что вы делаете. Поэтому остерегайтесь необдуманных порывов, о которых вы позже можете пожалеть. С другой стороны, кто знает возможно, вам удастся реализовать отличную идею? (Луна в вашем знаке сидит напротив дикого, непредсказуемого Урана.)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодняшний день полон волнения и возбуждения, поэтому вы можете нарушить отношения с другими людьми. Вы можете удивить кого-то или вы, в свою очередь, можете быть удивлены. Потому что сегодня непредсказуемый день. Этот сюрприз может быть связан с областью, в которой вы чувствуете конкуренцию.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы можете встретить кого-то необычного — авангардного или богемного. Или, возможно, кто-то, кого вы уже знаете, сделает что-то необычное или необычное, и это вас удивит. В любом случае, это не скучный день, когда вы общаетесь с друзьями и группами — это точно.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Начальник, родитель, учитель или сотрудник полиции могут застать вас врасплох сегодня. Помните об этом. Что бы ни случилось, это вас удивит. Однако, несмотря на то, что вы чувствуете себя независимым и даже импульсивным, не делайте и не говорите того, о чем позже пожалеете. Будьте умным.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Планы поездок будут отменены, отложены или изменены сегодня. Или, возможно, вам внезапно пришлось отправиться в путешествие, хотя вы этого не ожидали. Точно так же планы, связанные с медициной, юриспруденцией и высшим образованием, сегодня также очень непредсказуемы. СМИ также могут быть для вас источником неожиданности.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Борис Щербаков (1949), музыкант Андрей Макаревич (1953) и индийский шахматист, гроссмейстер Вишванатан Ананд (1969) сегодня разделяет ваш день рождения. Вы кажетесь решительным и уверенным, но в личной жизни вы чувствительны. Вам нужно чувствовать себя в безопасности и чувствовать себя свободно. Этот год будет более спокойным. Ваш разумный выбор будет заключаться в сотрудничестве с другими, потому что ваши отношения с другими принесут вам пользу, даже в деловых и личных отношениях. Используйте любую возможность проявить доброту и быть полезным.